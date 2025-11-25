Δύο ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους στο Αοράκι/Όρος Κουκ, την ψηλότερη κορυφή της Νέας Ζηλανδίας, ενώ άλλα δύο μέλη της ίδιας ομάδας εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από ελικόπτερο, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Οι σοροί των δύο ανδρών έχουν εντοπιστεί και εξειδικευμένα συνεργεία επιχειρούν την ανάσυρσή τους. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι δύο ορειβάτες ήταν δεμένοι με σχοινί όταν έπεσαν κοντά στην κορυφή του βουνού.

Με υψόμετρο 3.724 μέτρα, το Αοράκι αποτελεί ένα από τα πιο απαιτητικά πεδία ορειβασίας στη χώρα, εξαιτίας του αυξημένου κινδύνου χιονοστιβάδων και των συνεχώς μεταβαλλόμενων καιρικών συνθηκών. Η περιοχή προσελκύει έμπειρους αναρριχητές, ωστόσο οι επιχειρήσεις διάσωσης είναι συχνές.

Περισσότεροι από 240 θάνατοι έχουν καταγραφεί στο βουνό και στο γύρω εθνικό πάρκο από τις αρχές του 20ού αιώνα, ενώ αρκετοί ορειβάτες που αγνοούνται δεν έχουν εντοπιστεί ποτέ. Μεταξύ αυτών παραμένουν τρεις άνδρες — δύο Αμερικανοί και ένας Καναδός — που θεωρείται ότι σκοτώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2024. Οι Αμερικανοί, Κερτ Μπλερ, 56 ετών από το Κολοράντο, και Κάρλος Ρομέρο, 50 ετών από την Καλιφόρνια, ήταν πιστοποιημένοι οδηγοί βουνού.

Οι τρεις είχαν χαθεί για πέντε ημέρες πριν οι Αρχές διακόψουν τις έρευνες, με ευρήματα από τον εξοπλισμό τους να δείχνουν ότι είχαν πιθανότατα πέσει στο κενό.

