Δύο άνδρες της Εθνοφρουράς έπεσαν νεκροί από πυροβολισμούς που δέχτηκαν την Τετάρτη (26/11) σε σημείο κοντά στον Λευκό Οίκο.

Ο δράστης είναι στα χέρια των Αρχών, ανακοίνωσε η αστυνομία της Ουάσινγκτον. Τα κίνητρά του είναι άγνωστα, όπως είναι και τα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Έχει τραυματιστεί ελαφρά και νοσηλεύεται χωρίς να διατρέχει κίνδυνο, αναφέρει το Associated Press.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

🚨 BREAKING UPDATE: MULTIPLE National Guard soldiers have been SHOT near the White House



At least three casualties being reported



The shooter is reportedly still on the loose



Law enforcement racing from all throughout the city



PRAY FOR THESE TROOPS🙏🏻pic.twitter.com/u5tqnN9mVW November 26, 2025

Reports of a shooting near the Farragut West Metro Station in Downtown Washington, D.C., only about a mile from the White House, with casualties and fatalities including two members of the National Guard. pic.twitter.com/WwlOalaDRE — OSINTdefender (@sentdefender) November 26, 2025

Το περιστατικό συνέβη κοντά στην πλατεία Farragut στο κέντρο της Ουάσινγκτον και σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από τον Λευκό Οίκο.

Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για δύο πυροβολισμούς και στη συνέχεια πολλούς διαδοχικούς.

Λόγω των πυροβολισμών ο Λευκός Οίκος μπήκε σε κατάσταση lockdown με όσους βρίσκονται μέσα σε αυτόν να παραμένουν σε ασφαλή σημεία μέχρι νεοτέρας.

Την ώρα της επίθεσης ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στη Φλόριντα. Ο πρόεδρος έχει ενημερωθεί για το περιστατικό, επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

«Παρακαλώ, προσευχηθείτε μαζί μου για τους δύο στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς που μόλις πριν από λίγα λεπτά πυροβολήθηκαν στην Ουάσιγκτον. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας συνεργάζεται με τις τοπικές Αρχές για τη συλλογή περισσότερων πληροφοριών», έγραψε η υπουργός Κρίστι Νόεμ.

