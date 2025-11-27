Το ιστιοφόρο Orient Express Corinthian αναμένεται να παρουσιαστεί από την Express Sailing Yachts και να ξεκινήσει τα ταξίδια του το καλοκαίρι του 2026.

Πρόκειται για ένα πολυτελές σκάφος όπου η ναυτική παράδοση συνδυάζεται με σύγχρονες τεχνολογικές προδιαγραφές, προσφέροντας εμπειρίες υψηλού επιπέδου σε όσους αναζητούν ποιοτικά ταξίδια.

Το Orient Express Corinthian θα πραγματοποιεί δρομολόγια στην Αδριατική, τη Μεσόγειο και την Καραϊβική.

Το μεγαλύτερο ιστιοφόρο του κόσμου είναι… ωδή στην πολυτέλεια



Το Orient Express Corinthian διαθέτει υβριδικό σύστημα πρόωσης, δυναμικό σύστημα θέσης χωρίς άγκυρα και έξυπνο σύστημα ανίχνευσης για την προστασία του βυθού.

Υπό την καθοδήγηση του αρχιτέκτονα Maxime d’Angeac, ο οποίος σχεδίασε και τα ανανεωμένα «βαγόνια» του μυθικού τρένου, κάθε χώρος μοιάζει με κινούμενο πίνακα ζωγραφικής.

Αρχίζοντας από τα σαλόνια, που είναι εμπνευσμένα από τα ιστορικά βαγόνια-σαλόνια, τα οκτώ μπαρ, τα πέντε εστιατόρια και τις 54 σουίτες, μερικές από τις οποίες έχουν εμβαδόν έως 230 τετραγωνικά και διαθέτουν γυμναστήριο και τζακούζι, η απόλυτη άνεση συνδυάζεται με την τέχνη, καθώς κυριαρχούν το κεχριμπαρένιο ξύλο, το βελούδινο δέρμα και το γυαλισμένο μάρμαρο.

Ταξιδεύοντας σε γαστρονομικά μονοπάτια υψηλής ποιότητας



Το πολυτελές ιστιοφόρο έχει πέντε εστιατόρια, το μενού των οποίων έχει ανατεθεί στον Yannick Alléno των 17 αστεριών Michelin.

Το La Table προσφέρει μια εμπειρία υψηλής γαστρονομίας, που συνδυάζει τις εκρηκτικές γεύσεις του Γάλλου σεφ με ένα μαγευτικό περιβάλλον και εκπληκτική θέα στον ορίζοντα, το L’Écrin προσφέρει θαλασσινά πιάτα, ενώ το La Terrasse δημιουργική κουζίνα σε ένα σύγχρονο Art Deco περιβάλλον.

Στιγμές χαλάρωσης με σπάνια κρασιά, ταινίες και βιβλία



Η εμπειρία συμπληρώνεται από οκτώ μπαρ και μία κάβα με σπάνια κρασιά, την ώρα που το La Salle des cartes δίνει τη δυνατότητα στους ταξιδιώτες να ηρεμήσουν παίζοντας τάβλι ή πόκερ.

Παράλληλα, υπάρχει χώρος για όποιον θέλει να απολαύσει μια κλασική ταινία, ενώ οι λάτρεις της ανάγνωσης μπορούν να ηρεμήσουν στην πολυτελή βιβλιοθήκη.

Επιπλέον, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει σπα, κουρείο και γυμναστήριο, που ξεχωρίζουν για την κομψότητά τους.

Κορυφαία εξυπηρέτηση των 110 επιβατών από τα 170 μέλη του πληρώματος



Η εμπειρία του ταξιδιού με το Orient Express Corinthian κορυφώνεται από την εξυπηρέτηση κορυφαίου επιπέδου που υπόσχονται τα 170 μέλη του πληρώματος του ιστιοφόρου για μόλις 110 επιβάτες.

Παράλληλα, η Express Sailing Yachts υπόσχεται να προσφέρει στάσεις που απέχουν πολύ από τις κλασικές διαδρομές, με το «μενού» να περιλαμβάνει μυστικές παραλίες και μέρη που έχουν πρόσβαση μόνον οι μυημένοι.

