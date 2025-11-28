Στην κατάσχεση τεσσάρων και πλέον τόνων κοκαΐνης, προχώρησε η Αστυνομία της Κόστα Ρίκα, με την υποστήριξη της αμερικανικής ακτοφυλακής κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης που χαρακτηρίστηκε χθες Πέμπτη «ιστορική» από τον κοσταρικανό υπουργό Ασφάλειας. Από τις επιχειρήσεις συνελήφθησαν δυο υπήκοοι Κολομβίας.

Μεταξύ του 2022 και του 2024, η Κόστα Ρίκα προχώρησε σε κατασχέσεις συνολικά 81 τόνων ναρκωτικών και βρέθηκε αντιμέτωπη με τρομακτική αύξηση της εγκληματικότητας που συνδέεται με τη διακίνηση παράνομων ουσιών.

#URGENTE #ULTIMAHORA 4 TONELADAS INCAUTADAS!💥🚨🇨🇷🇺🇸👇

En un trabajo conjunto con Guardacostas de Estados Unidos, la DEA, la Policía de Control de Drogas, la Unidad Especial de Apoyo y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal se decomisaron más de cuatro toneladas de… pic.twitter.com/mj8RW6WOaF November 27, 2025

Ως πρότινος η πιο ασφαλής χώρα της κεντρικής Αμερικής, η Κόστα Ρίκα, κατέγραψε το 2024 δείκτη ανθρωποκτονιών που ανήλθε σε 16,6 ανά 100.000 κατοίκους, διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Η Ουάσιγκτον έχει προχωρήσει στην έκδοση σύστασης προς τους Aμερικανούς πολίτες που ταξιδεύουν στη χώρα.

Τον Ιούνιο, η κοσταρικανή αστυνομία συνέλαβε πρώην δικαστή και πρώην υπουργό Ασφαλείας, τον Σέλσο Γαμπόα, που αντιμετωπίζει πλέον διαδικασία έκδοσης στις ΗΠΑ, όπου οι αρχές θέλουν να τον προσαγάγουν σε δίκη για διακίνηση ναρκωτικών.

protothema.gr