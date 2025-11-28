Έτοιμες να αναγνωρίσουν τον ρωσικό έλεγχο στην Κριμαία και άλλες κατεχόμενες ουκρανικές περιοχές, προκειμένου να εξασφαλίσουν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, φαίνεται να είναι η ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει η Telegraph, ο Ντόναλντ Τραμπ θα στείλει τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, για να καταθέσουν τη σχετική προσφορά στον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα.

Η πρόταση να αναγνωριστεί η κυριαρχία της Ρωσίας αναμένεται να προχωρήσει παρά τις ανησυχίες των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας. Σύμφωνα με πηγή με καλή ενημέρωση των διαπραγματεύσεων, «είναι ολοένα πιο σαφές ότι οι Αμερικανοί δεν ενδιαφέρονται για τη θέση των Ευρωπαίων. Λένε ότι οι Ευρωπαίοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν».

Δείτε στον παρακάτω χάρτη τα ουκρανικά εδάφη που έχει καταλάβει παράνομα η Ρωσία

Ο πρόεδρος της Ρωσίας δήλωσε την Πέμπτη ότι η νομική αναγνώριση από τις ΗΠΑ της Κριμαίας και των περιοχών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ ως ρωσικά εδάφη θα είναι ένα από τα κύρια ζητήματα στις διαπραγματεύσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου.

Την Παρασκευή, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι έλαβε μια αναθεωρημένη στρατηγική για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία καταρτίστηκε μετά από έκτακτες συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Γενεύη την προηγούμενη εβδομάδα.

Το αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων, το οποίο είχε διαμορφώσει ο Γουίτκοφ μετά από συζητήσεις με Ρώσους αξιωματούχους, περιλάμβανε τη «de facto» αναγνώριση από τις ΗΠΑ της Κριμαίας και των δύο ανατολικών περιοχών του Ντονμπάς. Η στρατηγική πρότεινε επίσης τη «de facto» αναγνώριση των εδαφών που κατέχει η Ρωσία πίσω από τη γραμμή επαφής στις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια της Ουκρανίας, μετά από οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Στη Γενεύη, Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι διαπραγματεύτηκαν ένα νέο σχέδιο 19 σημείων, το οποίο είναι λιγότερο ευνοϊκό για τη Μόσχα. Ωστόσο, πολλές πηγές αναφέρουν ότι οι αμερικανικές προσφορές αναγνώρισης παραμένουν ως μέρος της στρατηγικής.

Η Ουκρανία δεν θα αναγκαστεί να αναγνωρίσει τον έλεγχο της Ρωσίας στις περιοχές που έχει παράνομα προσαρτήσει από το 2014. Το ουκρανικό Σύνταγμα απαγορεύει σε οποιονδήποτε πρόεδρο ή κυβέρνηση να παραχωρήσει εδάφη χωρίς πρώτα να θέσει το ζήτημα στους πολίτες μέσω πανουκρανικού δημοψηφίσματος.

Ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, Αντρίι Γερμάκ, και ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Ζελένσκι, Ρουστέμ Ουμέροβ, αναμένονταν να ταξιδέψουν στη Φλόριντα για να συναντηθούν με Αμερικανούς αξιωματούχους στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του Τραμπ αυτό το Σαββατοκύριακο.

Σε νέα συνέντευξή του στο περιοδικό The Atlantic, ο Γερμάκ, ο οποίος διαπραγματεύθηκε το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο, δήλωσε: «Κανείς σώφρων άνθρωπος σήμερα δεν θα υπέγραφε ένα έγγραφο για να παραχωρήσει εδάφη. Όσο ο Ζελένσκι είναι πρόεδρος, κανείς δεν πρέπει να περιμένει από εμάς να παραχωρήσουμε εδάφη. Δεν θα υπογράψει για να παραχωρήσει εδάφη. Το Σύνταγμα απαγορεύει κάτι τέτοιο. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει, εκτός αν θέλει να πάει κόντρα στο Ουκρανικό Σύνταγμα και τον ουκρανικό λαό».

Η τελευταία πρόταση αφήνει κενά για τα πιο αμφισβητούμενα ζητήματα, όπως οι τελικές εδαφικές παραχωρήσεις, τα οποία θα συμπληρωθούν μόνο μετά από κατ’ ιδίαν συνομιλίες μεταξύ του Ζελένσκι και του Τραμπ. Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έχει ακόμη ανακοινώσει πότε θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον ή στη Φλόριντα για να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του.

