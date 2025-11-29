Τα ουκρανικά στρατεύματα κρατούν τις θέσεις τους και προσπαθούν να απωθήσουν τους εισβολείς στο Κουπιάνσκ, παρά τον ισχυρισμό της Μόσχας ότι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν πλήρως αυτήν την πόλη στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, δήλωσε χθες Παρασκευή ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σίρσκι.

Ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν την πόλη Κουπιάνσκ τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής του 2022, αλλά ουκρανικά στρατεύματα την απελευθέρωσαν λίγους μήνες αργότερα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι το Κουπιάνσκ βρίσκεται πλέον υπό τον πλήρη έλεγχο των δυνάμεων της Μόσχας.

Ο στρατηγός Σίρσκι διέψευσε τον ισχυρισμό του Κρεμλίνου. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, μετά την επίσκεψή του στην περιφέρεια του Χαρκόβου, αναφέρει πως ουκρανικές δυνάμεις διεξάγουν επιχειρήσεις με στόχο την «σταθεροποίηση της κατάστασης στο Κουπιάνσκ». «Η κλίμακα των ψευδών ισχυρισμών εκ μέρους της ρωσικής ηγεσίας σχετικά με την κατάσταση στο Κουπιάνσκ είναι εκπληκτική», υπογράμμισε και συμπλήρωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κρατούν τις θέσεις τους και εντείνουν τις επιθέσεις τους για να μπλοκάρουν τις γραμμές ανεφοδιασμού του εχθρού.

Ένας νεκρός και επτά τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο – Ζημίες σε κατοικίες και οχήματα

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι επτά τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού.

«Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα, ως αποτέλεσμα της εχθρικής επίθεσης. Τρεις εξ αυτών, ανάμεσά τους ένα 13χρονο παιδί, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο», ανέφερε νωρίτερα ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Συγκροτήματα κατοικιών και αρκετά οχήματα υπέστησαν ζημιές σε έξι τοποθεσίες στην ουκρανική πρωτεύουσα, ανέφερε ο Τιμούρ Τκατσένκο, ο οποίος καταδίκασε την «προσπάθεια των Ρώσων να τρομοκρατήσουν τον άμαχο πληθυσμό».

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Μικόλα Καλάσνικ ανέφερε μέσω Telegram ότι δύο γυναίκες τραυματίστηκαν εξαιτίας της «εχθρικής επίθεσης με drones και πυραύλους» στο προάστιο Μπροβαρί, ανατολικά της πρωτεύουσας.

