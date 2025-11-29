Με μια συμβολική και ιδιαίτερα φορτισμένη τελετή, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος υπέγραψαν στο Φανάρι μια εκτενή Κοινή Διακήρυξη για την πορεία προς την ενότητα των Εκκλησιών. Ξεχωρίζει μεταξύ άλλων η ενθάρρυνση των προσπαθειών ώστε να εξευρεθεί λύση για τον μόνιμο κοινό εορτασμό του Πάσχα.

«Ευχαριστούμε τον Θεό για το δώρο αυτής της αδελφικής συνάντησης», αναφέρουν στο κοινό κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα παραμονή της εορτής του Αγίου Ανδρέα.

Στο κείμενο, οι δύο Προκαθήμενοι επιβεβαιώνουν ότι συνεχίζουν «με αποφασιστικότητα την οδό του διαλόγου, εν αγάπη και αληθεία», προς την προσδοκώμενη αποκατάσταση της πλήρους κοινωνίας ανάμεσα στις αδελφές Εκκλησίες.

Υπογραμμίζουν ότι η ενότητα δεν είναι μόνο αποτέλεσμα ανθρώπινης προσπάθειας, αλλά «δώρο που έρχεται από τον ουρανό», καλώντας κλήρο, μοναχούς, αφιερωμένους και λαϊκούς να αναζητήσουν την εκπλήρωση της προσευχής του Χριστού: «ίνα πάντες εν ώσιν».

1.700 χρόνια από τη σύνοδο της Νίκαιας

Η Διακήρυξη χαρακτηρίζει την επέτειο των 1.700 ετών από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας ως «εξαιρετική στιγμή χάριτος», όχι μόνο για τη μνήμη του ιστορικού γεγονότος, αλλά και ως πρόσκληση «να παραμείνουμε ανοικτοί στο Άγιο Πνεύμα», καθώς η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει σύγχρονες προκλήσεις.

Οι δύο ηγέτες τονίζουν ότι τα εμπόδια που εξακολουθούν να χωρίζουν τους χριστιανούς αντιμετωπίζονται μέσω θεολογικού διαλόγου, αλλά επισημαίνουν ότι αυτό που ενώνει είναι «η πίστη του Συμβόλου της Νικαίας», η ομολογία του Υιού του Θεού, «αληθινού Θεού εκ αληθινού Θεού».

Κοινό Πάσχα: «Να συνεχιστεί η έρευνα λύσης»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ανάγκη εύρεσης κοινής ημερομηνίας για τον εορτασμό του Πάσχα από όλους τους χριστιανούς.

Οι δύο Προκαθήμενοι χαιρετίζουν το γεγονός ότι το 2025 όλες οι χριστιανικές κοινότητες εόρτασαν το Πάσχα την ίδια ημέρα και εκφράζουν την «κοινή επιθυμία να συνεχιστεί η διαδικασία» για μόνιμη κοινή ημερομηνία.

60 χρόνια από την άρση των αφορισμών του 1054

Στη Διακήρυξη γίνεται επίσης μνεία της επετείου των 60 ετών από την ιστορική πράξη του Πάπα Παύλου ΣΤ’ και του Πατριάρχη Αθηναγόρα το 1965, με την οποία καταργήθηκε η αλληλοκαθαίρεση του 1054.

Οι δύο σύγχρονοι ηγέτες καλούν όσους εξακολουθούν να διστάζουν μπροστά στον διάλογο «να ακούσουν τι λέγει το Πνεύμα προς τις Εκκλησίες», ώστε να παρουσιαστεί στον κόσμο «ένα ανανεωμένο μαρτύριο ειρήνης, συμφιλίωσης και ενότητας».

Πλήρης στήριξη στον Θεολογικό Διάλογο

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος δηλώνουν εκ νέου τη στήριξή τους στην Μικτή Διεθνή Επιτροπή Θεολογικού Διαλόγου Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών, η οποία εξετάζει «ιστορικά διχαστικά ζητήματα».

Παράλληλα, καλούν κληρικούς, θεολόγους και πιστούς να αγκαλιάσουν «με χαρά» τους καρπούς του διαλόγου και να εργαστούν για την περαιτέρω πρόοδό του.

Μήνυμα ειρήνης προς τον κόσμο και καταδίκη της θρησκευτικής βίας

Με έντονη ανησυχία για τη διεθνή κατάσταση, οι δύο Προκαθήμενοι υψώνουν «κοινή και θερμή δέηση για το δώρο της ειρήνης».

Απευθύνουν έκκληση σε όσους έχουν πολιτικές και δημόσιες ευθύνες «να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν ώστε να σταματήσει άμεσα η τραγωδία του πολέμου», ενώ καλούν όλους τους ανθρώπους καλής θελήσεως να στηρίξουν αυτή την έκκληση.

Παράλληλα, απορρίπτουν «κάθε χρήση της θρησκείας και του ονόματος του Θεού ως δικαιολογία για βία» και αναδεικνύουν τον αυθεντικό διαθρησκειακό διάλογο ως αναγκαίο εργαλείο ειρηνικής συνύπαρξης.

Παρά τις παγκόσμιες εντάσεις, το κείμενο καταλήγει με μήνυμα ελπίδας: «Ο Θεός δεν θα εγκαταλείψει την ανθρωπότητα».

Οι δύο ηγέτες αναθέτουν στην προσευχή τους όλους τους ανθρώπους, ιδίως όσους υποφέρουν από φτώχεια, μοναξιά ή ασθένεια, και επικαλούνται «κάθε χάρη και ευλογία» για την ανθρώπινη οικογένεια.

ΚΥΠΕ