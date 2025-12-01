Η αστυνομία της Αυστραλίας απήγγειλε κατηγορίες σε τέσσερις άνδρες στο Σίδνεϊ για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα που διακινούσε υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και περιεχόμενο τελετουργικού χαρακτήρα.

Οι αστυνομικοί εκτέλεσαν έξι εντάλματα έρευνας για «διεθνές δίκτυο μετάδοσης σατανιστικού παιδοπορνογραφικού περιεχομένου».

Four men have been charged in a vile alleged satanic child abuse ring in Sydney. Full story: https://t.co/7w9V5267Zw pic.twitter.com/h4XBvhnely December 1, 2025

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκε «κύκλωμα παιδεραστών με βάση το Σίδνεϊ που συμμετείχε ενεργά στην κατοχή, στη διανομή και στη διάθεση περιεχομένου μέσω ιστότοπου διαχειριζόμενου διεθνώς».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο νεότερος από τους τέσσερις συλληφθέντες – ηλικίας 26, 39, 42 και 46 ετών – είχε αρχηγικό ρόλο. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν 14 κατηγορίες, ιδίως για χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης, για παράδειγμα) για τη διασπορά παιδοπορνογραφικού περιεχομένου ή την πρόσβαση σε αυτό.

Οι άλλοι τρεις άνδρες άκουσαν να τους απαγγέλλονται κατηγορίες σχετιζόμενες με πορνογραφικό υλικό που περιείχε και σκηνές κτηνοβασίας και κατοχή ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες παραμένουν κρατούμενοι καθώς δεν επιτράπηκε η προσωρινή αποφυλάκισή τους με καταβολή εγγύησης πριν να προσαχθούν ενώπιον δικαστηρίου.

