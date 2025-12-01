Στην ομολογία ότι είχε επανειλημμένα σεξουαλικές σχέσεις με έναν 15χρονο μαθητή της τον οποίο, στη συνέχεια, προσπάθησε να πείσει να πει ψέματα στην αστυνομία, προχώρησε η 37χρονη καθηγήτρια γυμνασίου στην Αυστραλία Κάρλι Ρέι.

Η 37χρονη εκπαιδευτικός εμφανίστηκε στο δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα με το νεογέννητο μωρό της για να ομολογήσει την ενοχή της για πολλαπλά σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων.

Όπως είπε στο δικαστήριο, είχε σεξουαλικές σχέσεις με τον ανήλικο τον Οκτώβριο του 2024 όταν και συνελήφθη στην πόλη Νιούκαστλ στη Νέα Νότια Ουαλία.

Σύμφωνα με τη δικογραφία η 37χρονη καθηγήτρια έπεισε το θύμα της με ερωτικά μηνύματα που αντάλλαξαν μέσω Snapchat και Instagram.

«Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε ένα τελευταίο ραντεβού πριν ξεκινήσει το σχολείο. Θα φέρω το παιχνίδι μου», έγραφε η Ρέι σε ένα από αυτά.

Η ίδια, μάλιστα, αφού αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση μετά τη σύλληψή της, τηλεφώνησε στον 15χρονο πολλές φορές για να τον πείσει να ψευδομαρτυρήσει στο δικαστήριο, πριν να συλληφθεί (σ.σ. η 37χρονη) ξανά τον Ιούνιο.

Οι πράξεις της καθηγήτριας είχαν αποκαλυφθεί όταν ο 15χρονος μίλησε στη μητέρα του ενώ και ο ξάδελφός του, που είχε δει τα μηνύματα, ειδοποίησε επίσης τους γονείς του.

Από την πλευρά της η 37χρονη ισχυρίστηκε πως δεν γνώριζε ότι ο νεαρός ήταν ανήλικος, παρά το γεγονός ότι ήταν μαθητής στο σχολείο της, όπως αναφέρουν μέσα της Αυστραλίας.

Παρόλα αυτά δήλωσε ένοχη για σεξουαλική κακοποίηση εφήβου, κατοχή υλικού παιδικής κακοποίησης, παρασύρση παιδιού για παράνομη σεξουαλική δραστηριότητα και διάπραξη πράξης με σκοπό την παρακώλυση της δικαιοσύνης

protothema.gr