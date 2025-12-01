Σύσκεψη στον Λευκό Οίκο με αντικείμενο τις επόμενες κινήσεις στη Βενεζουέλα αναμένεται να πραγματοποιήσει το βράδυ της Δευτέρας (1/12) ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ,, την ώρα που η κυβέρνηση των ΗΠΑ εντείνει την πίεσή της προς τη χώρα.

Στη σύσκεψη αναμένεται να παραστούν βασικά μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ και της ομάδας εθνικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, του προέδρου του Γενικού Επιτελείου Στρατού στρατηγού Νταν Κέιν και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και της επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς και του αναπληρωτή επικεφαλής του προσωπικού Στίβεν Μίλερ.

Η συνάντηση, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 5 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) στο Οβάλ Γραφείο, έρχεται σε μια στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εντείνει την πίεση προς τη Βενεζουέλα με επιθέσεις σε πλοία που μεταφέρουν ναρκωτικά και με την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην Καραϊβική. Ο πρόεδρος δήλωσε επίσης την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ θα σταματήσουν «πολύ σύντομα» τη διακίνηση ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα, τόσο από τη στεριά όσο και από τη θάλασσα.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο πρόεδρος εξέδωσε μια γενική οδηγία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προειδοποιώντας τις αεροπορικές εταιρείες, τους πιλότους και τα εγκληματικά δίκτυα να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας. Ωστόσο, την Κυριακή είπε στους δημοσιογράφους να μην δίνουν σημασία στην ανακοίνωση.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης ότι είχε μιλήσει τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο, αλλά δεν αναφέρθηκε στο περιεχόμενο της συζήτησής τους.

Η συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο πραγματοποιείται ενώ οι νομοθέτες συνεχίζουν να αμφισβητούν τη νομιμότητα των αμερικανικών επιθέσεων εναντίον σκαφών που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά στην περιοχή, οι οποίες έχουν προκαλέσει το θάνατο περισσότερων από 80 ανθρώπων.

Το CNN ανέφερε την περασμένη εβδομάδα, επικαλούμενο πηγές που έχουν γνώση του θέματος, ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν μια δεύτερη επίθεση σε ένα ύποπτο σκάφος που μετέφερε ναρκωτικά, αφού η αρχική επίθεση δεν σκότωσε όλους τους επιβαίνοντες.

Νομοθέτες και από τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες για την επίθεση, με ορισμένους να υποδηλώνουν ότι θα μπορούσε να αποτελεί «έγκλημα πολέμου».

Cnn.gr