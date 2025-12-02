Ένας Βρετανός, πρώην μέλος των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του, κρατείται στην Ουκρανία ως ύποπτος για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας, σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία SBU.

Ο Ross David Cutmore είναι περίπου 40 ετών και συνελήφθη τον περασμένο Οκτώβριο στο σπίτι του στο Κίεβο. Οι ουκρανικές Αρχές αποκάλυψαν σήμερα το όνομά του και περισσότερα στοιχεία για εκείνον.

Ο Cutmore είχε φτάσει στο ουκρανικό έδαφος πριν από μερικούς μήνες για να εκπαιδεύσει μαχητές, όμως οι ουκρανικές Αρχές ανακάλυψαν την πραγματική του δράση με τη συνδρομή των βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η SBU ανακοίνωσε ότι ο Βρετανός, ο οποίος παρουσιαζόταν ως στρατιωτικός εκπαιδευτής, είχε στην πραγματικότητα στρατολογηθεί από τη ρωσική FSB, με το δέλεαρ του «εύκολου χρήματος». Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, του είχαν παρασχεθεί όπλα και πυρομαχικά «προκειμένου να πραγματοποιήσει στοχευμένες δολοφονίες στην επικράτεια της Ουκρανίας».

Πηγή της SBU τόνισε στη Mirror ότι ο άνδρας «τελεί υπό κράτηση και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες. Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο ίδιος δραστηριοποιήθηκε στη χώρα κατά την περίοδο 2024-2025 και κατηγορείται πως εκτελούσε «ενέργειες αναγνώρισης και δολιοφθοράς» για λογαριασμό της Μόσχας.

