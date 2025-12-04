Ο Τραμπ επιλέγει νέο αρχιτέκτονα για την επίβλεψη του έργου αίθουσας χορού, αναφέρει ο Λευκός Οίκος.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επέλεξε έναν νέο αρχιτέκτονα για να επιβλέπει το έργο της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, δήλωσε την Πέμπτη ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η αλλαγή έρχεται μετά από δημοσίευμα της Washington Post ότι ο Τραμπ και ο προηγούμενος αρχιτέκτονας διαφώνησαν σχετικά με το μέγεθος και την έκταση της προσθήκης.

Ο αρχιτέκτονας που είχε επιλεγεί αρχικά, James McCrery II, ισχυρίστηκε πως η προσθήκη ύψους περίπου 90.000 τετραγωνικών ποδιών θα επισκίαζε την έπαυλη των 55.000 τ.π. του Λευκού Οίκου, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με βασικές αρχιτεκτονικές αρχές.

Η κυβέρνηση δεν έχει δώσει δημοσίως όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες. Δεν έχει διευκρινιστεί το τελικό ύψος του νέου κτιρίου, ούτε τι θα γίνει με το υπόγειο καταφύγιο εκτάκτου ανάγκης που υπήρχε κάτω από την East Wing.

Το γεγονός ότι η κατεδάφιση έγινε πολύ γρήγορα και πριν ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες εγκρίσεων έχει προκαλέσει αντιδράσεις

