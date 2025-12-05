Tα πέντε παιδιά της πίστευαν πως εργαζόταν ως διπλωμάτης του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών και αυτή στην πραγματικότητα ήταν πράκτορας της CIA.

Η Ann Butler, που εντάχθηκε στην Υπηρεσία το 1986, ταξίδευε σε όλο τον κόσμο, υποτίθεται λόγω «διπλωματικών» καθηκόντων. Μόνο ο σύζυγός της Joe, με τον οποίο είναι παντρεμένη 37 χρόνια, γνώριζε την αλήθεια. Εκείνος, όπως η ίδια περιγράφει, δεν έκανε ποτέ ερωτήσεις και τη βοηθούσε να στηρίζει τη φαινομενική κάλυψή της. «Έλειπα ημέρες ολόκληρες και δεν ήξερε πού βρισκόμουν», λέει.

Τα παιδιά της δεν είχαν υποψιαστεί τίποτα. Η κόρη της, Alexis, δήλωσε στην εκπομπή Today του NBC πως δεν θα φανταζόταν «ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια» ότι η μητέρα της ήταν κατάσκοπος – «ήταν απλώς η μαμά μου», είπε χαρακτηριστικά.

Μυστικές αποστολές, ψεύτικες ταυτότητες και φόβος σύλληψης

Στη CIA, η Butler είχε την αποστολή να «εντοπίζει και να στρατολογεί πράκτορες που θα την έφερναν κοντά σε ξένες κυβερνήσεις και τρομοκρατικές οργανώσεις». Ο κίνδυνος ήταν καθημερινός, ενώ περιγράφει ότι είχε διαρκή φόβο πως κάποια μέρα θα συλλαμβανόταν.

Σε μία από τις πιο ακραίες αποστολές της, ταξίδευε επί ώρες κάτω από ψεύτικη ταυτότητα ενώ ήταν σχεδόν εννέα μηνών έγκυος. Παρ’ όλα αυτά, συνέχισε τη δουλειά της, προσπαθώντας να ισορροπήσει μεταξύ της οικογενειακής ζωής και της απόλυτης μυστικότητας που απαιτούσε η υπηρεσία.

Η ίδια παραδέχεται ότι η διαχείριση αυτής της διπλής ζωής ήταν δύσκολη: «Όλος ο χρόνος μου ήταν αφιερωμένος είτε στη δουλειά είτε στην οικογένεια. Έπρεπε να σκέφτομαι μπροστά, να οργανώνομαι, να προετοιμάζομαι». Θυμάται ακόμη ότι έχασε τα πρώτα γενέθλια του γιου της, καθώς ήταν μπλοκαρισμένη στο Σαράγεβο.

Η αποκάλυψη έγινε την παραμονή της συνταξιοδότησης

Η αλήθεια αποκαλύφθηκε επίσημα στα παιδιά της το βράδυ πριν από το πάρτι συνταξιοδότησης, ώστε να μπορούν να μπουν μαζί της στο κτίριο της CIA για την εκδήλωση. Μόνο η μεγαλύτερη κόρη είχε μάθει νωρίτερα, τυχαία, όταν μια συμμαθήτριά της – κόρη του προϊσταμένου της Butler – της αποκάλυψε το μυστικό.

Η πρώην πράκτορας μίλησε πλέον ανοιχτά για τη ζωή της με την έκδοση του βιβλίου της Wife, Mother, Spy, το οποίο εγκρίθηκε από την CIA πριν από τη δημοσίευση.

