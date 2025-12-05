Σοκ προκαλεί στη Γαλλία και σε όλο τον κόσμο η νέα υπόθεση βιασμού και κακοποίησης από πατέρα, σε βάρος των παιδιών του.

Μια υπόθεση που θυμίζει την ιστορία κακοποίησης και βιασμού του τέρατος της Αυστρίας Γιόζεφ Φριτζλ που βίαζε την κόρη του επί 24 χρόνια και απέκτησαν μαζί παιδιά.

Στην υπόθεση που σοκάρει τη Γαλλία ο 58χρονος άνδρας αποκαλύφθηκε ότι απέκτησε τρία παιδιά με την κόρη του, κατόπιν βιασμών, ενώ ανάγκασε τον 11χρονο γιο που απέκτησε με την κόρη του να κάνει σεξ με την μητέρά του.

Ο εισαγγελέας της Βρέστης, στη δυτική Γαλλία, απήγγειλε κατηγορίες στον 58χρονο στα τέλη Νοεμβρίου. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν ο 11χρονος γιος του πήγε στην αστυνομία και κατήγγειλε τον εφιάλτη.

Η κόρη του 58χρονου, μητέρα του 11χρονου, είναι σήμερα 33 ετών.

Ο 58χρονος φέρεται να της χορηγούσε αντιψυχωσικά φάρμακα και στη συνέχεια να την βίαζε, αναγκάζοντάς την να κάνει τρία παιδιά – συμπεριλαμβανομένου του 11χρονου αγοριού.

Ο 11χρονος κατήγγειλε ότι ο πατέρας του και παπούς του, τον ανάγκαζε να παρακολουθεί πορνογραφικές ταινίες μαζί του και να κάνει σεξ με την ίδια του τη μητέρα.

Ο 58χρονος κατηγορήθηκε για αιμομικτικό βιασμό ανηλίκου, βιασμό με χορήγηση ουσίας στο θύμα εν αγνοία της, αιμομικτικό βιασμό ανηλίκου άνω των δεκαπέντε ετών, διαφθορά ανηλίκου, αιμομικτική σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο και συστηματική άσκηση βίας κατά ανηλίκου.

Και η κόρη, η οποία χαρακτηρίστηκε από τους εισαγγελείς ως «θύμα» κακοποίησης από τον πατέρα της, κατηγορήθηκε επίσης για συστηματική βία κατά ανηλίκου κάτω των 15 ετών και για διαφθορά ανηλίκου κάτω των 15 ετών, αν και δεν έχει συλληφθεί. Ο 58χρονος πατέρας της συνελήφθη.

Ο 11χρονος και οι αδελφές του, δίδυμα κορίτσια που είναι οκτώ ετών σήμερα, τέθηκαν σε αναδοχή.

