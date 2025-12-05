O 63χρονος Έρικ Κόρντες και η 66χρονη σύζυγός του Βίκι Κόρντες βρέθηκαν νεκροί στο γκαράζ της έπαυλης τους (αξίας 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων) στη Σίμι Βάλεϊ της Καλιφόρνια. Σύμφωνα με τις Αρχές, όλα δείχνουν πως τους σκότωσε ο γιος τους, ο οποίος μετά το άγριο φονικό, αυτοκτόνησε με το ίδιο όπλο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη New York Post, ο 63χρονος γιατρός και η γυναίκα του, δολοφονήθηκαν μετά από πολλούς πυροβολισμούς στο γκαράζ της πολυτελούς κατοικίας τους στο Σίμι Βάλεϊ, γύρω στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής (30/11).

California couple gunned down inside garage of $1.3M home were killed by son — who turned gun on himself https://t.co/oFJOEXyYsf pic.twitter.com/ckZrzuvfDX December 3, 2025

Όπως αναφέρει η LA Times, περίπου 105 χλμ. μακριά από τον τόπο του εγκλήματος εντοπίστηκε ένα καμένο αυτοκίνητο στο Τσίνο, μέσα στο οποίο βρέθηκε το πτώμα του 37χρονου γιου και δολοφόνου τους, Κιθ Κόρντες.

Ο γιος τους δεν ζούσε με τους γονείς του αλλά έμενε στο Κεντάκι και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρο για τη δολοφονία των γονιών του.

Η σορός του 37χρονου κάηκε κιόλας μέσα στο αμάξι και για αυτό οι αστυνομικοί δυσκολεύτηκαν να τον αναγνωρίσουν.

Ωστόσο, μέσα από τις κάμερες αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας κατάφεραν να εντοπίσουν το μαύρο Honda Civic του Κιθ από τον τόπο του εγκλήματος μέχρι το Chino, όπου τελικά σταμάτησε κοντά στο Ayala Park.

Εκεί έβαλε φωτιά στο αμάξι και συνέχεια πυροβόλησε τον εαυτό του με το ίδιο ακριβώς όπλο που χρησιμοποίησε για τη δολοφονία των γονιών του.

Πρόσθετες εγκληματολογικές εξετάσεις διεξάγονται από τον ιατροδικαστή.

protothema.gr