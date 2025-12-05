Στενοί συνεργάτες του Μπασάρ αλ-Άσαντ, που εγκατέλειψαν τη Συρία μετά την πτώση του, σύμφωνα με έρευνα του Reuters, φέρονται να οργανώνουν από τη Μόσχα σχέδια για την αναζωπύρωση της ένοπλης σύγκρουσης στη χώρα, με στόχο την ανατροπή της σημερινής ηγεσίας υπό τον Αλ Σάρα.

Σύμφωνα με εκτενή έρευνα του Reuters, ο πρώην επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, υποστράτηγος Καμάλ Χασάν, και ο δισεκατομμυριούχος ξάδελφος του Μπασάρ αλ-Άσαντ, Ράμι Μαχλούφ, επενδύουν εκατομμύρια σε προσπάθειες δημιουργίας νέων πολιτοφυλακών με στόχο την ανάκτηση της χαμένης επιρροής τους και ανατροπής του υπάρχοντος καθεστώτος στη Συρία.

Σχέδια ανατροπής του Αλ Σάρα στη Συρία

Οι δύο άνδρες προσπαθούν να στρατολογήσουν μαχητές από την αλαουιτική μειονότητα της Συρίας – την παραδοσιακή βάση εξουσίας της οικογένειας Άσαντ.

Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Reuters, ο Χασάν και ο Μαχλούφ ανταγωνίζονται όχι μόνο για την ηγεσία μιας πιθανής εξέγερσης αλλά και για τον έλεγχο ενός δικτύου 14 υπόγειων διοικητικών κέντρων και αποθηκών όπλων, τα οποία κατασκευάστηκαν στα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης του Άσαντ.

Ο πρώην δικτάτορας Μπασάρ αλ-Άσαντ, που διέφυγε στη Ρωσία τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, φαίνεται να έχει αποδεχθεί την εξορία του. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσωπα του στενού του κύκλου, ο αδελφός του, Μαχέρ, εξακολουθεί να ελέγχει ένα σημαντικό δίκτυο πρώην στρατιωτών και παραμένει δυσαρεστημένος με την απώλεια της εξουσίας.

Η νέα κυβέρνηση της Συρίας υπό τον Αχμέντ αλ-Σάρα -πρώην διοικητή της Αλ Κάιντα που βρέθηκε στην ηγεσία μετά την πτώση του Άσαντ- παρακολουθεί στενά τις κινήσεις των εξόριστων πρώην αξιωματούχων. Για να αποτρέψει την οργάνωση νέων παραστρατιωτικών ομάδων, η Δαμασκός έχει αναθέσει σε έναν παλιό παιδικό φίλο του Αλ Σάρα και πρώην αξιωματούχο του καθεστώτος Άσαντ, που αυτομόλησε, τον Χαλέντ αλ-Αχμάντ, να αποτρέψει τυχόν ανατρεπτικές ενέργειες.

Παρά τις ύποπτες δραστηριότητες, οι πιθανότητες επιτυχίας μιας νέας εξέγερσης θεωρούνται περιορισμένες.

Το δίδυμο Χασάν-Μαχλούφ βρίσκεται σε έντονη εσωτερική διαμάχη, γεγονός που υπονομεύει τη συνοχή των σχεδίων τους. Επιπλέον, η Ρωσία, πρώην βασικός σύμμαχος του Άσαντ, δείχνει απροθυμία να στηρίξει οποιαδήποτε νέα αποσταθεροποιητική κίνηση. Πολλοί Αλαουίτες, που υπέστησαν σημαντικές απώλειες και δυσκολίες κατά τη διάρκεια της μακράς διακυβέρνησης Άσαντ, αντιμετωπίζουν με δυσπιστία την προοπτική επιστροφής των παλιών ισχυρών ανδρών.

Τα υπόγεια κέντρα διοίκησης, αν και παραμένουν σε λειτουργική κατάσταση με εξοπλισμό και αποθέματα όπλων, είναι ουσιαστικά αδρανή. Απόπειρες που έγιναν το 2025 για τη συγκρότηση δύναμης σχεδόν 6.000 μαχητών δεν καρποφόρησαν, ενώ η νέα κυβέρνηση έχει εντείνει τους ελέγχους στις παραλιακές περιοχές, όπου κατοικεί η πλειονότητα των Αλαουιτών.

