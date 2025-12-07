Δύο έφηβοι από τη Φλόριντα κατηγορούνται για τη φρικτή δολοφονία 14χρονης, την οποία φέρονται να παρέσυραν σε δάσος, να την πυροβόλησαν και να έκαψαν το πτώμα της, έπειτα από διαδικτυακή διαμάχη.

Η 14χρονη Ντάνικα Τρόι εθεάθη για τελευταία φορά από τη μητέρα της στις 30 Νοεμβρίου και δηλώθηκε ως αγνοούμενη το επόμενο πρωί, γύρω στις 7 π.μ., καθώς αρχικά θεωρήθηκε ότι είχε φύγει από το σπίτι.

«Χωρίς να το γνωρίζει η μητέρα της, η Ντάνικα είχε ήδη χάσει τη ζωή της το προηγούμενο βράδυ», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Σάντα Ρόσα, Μπομπ Τζόνσον, σε συνέντευξη Τύπου.

Οι δύο ανήλικοι φέρονται να ήθελαν την Τρόι νεκρή επειδή τους προσέβαλε

Το καμένο σώμα της 14χρονης εντοπίστηκε σε δάσος κοντά στην Kimberly Rd στο Pace της Φλόριντα, περίπου 27 χιλιόμετρα βόρεια της Πενσακόλα, στη νότια ακτή του Florida Panhandle, γύρω στις 11 π.μ. στις 2 Δεκεμβρίου.

Οι έφηβοι Κιμάρι Μπλέβινς, 14 ετών, και Γκάμπριελ Γουίλιαμς, 16 ετών, ταυτοποιήθηκαν ως οι βασικοί ύποπτοι και κατηγορήθηκαν για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού εκ προμελέτης.

Πιστεύεται πως η Τρόι έχασε τη ζωή της από πολλαπλούς πυροβολισμούς, πριν οι δύο ανήλικοι επιχειρήσουν να καλύψουν τη δολοφονία.

«Εδώ είναι που η υπόθεση γίνεται πραγματικά τρομακτική. Δεν αρκεί που σκοτώνεις μια 14χρονη, κι εσύ είσαι 14, 16 ετών, της ρίχνεις πολλές φορές, και στη συνέχεια προσπαθείς να εξαφανίσεις το σώμα της», δήλωσε ο σερίφης Τζόνσον.

Οι τρεις έφηβοι φαίνεται να ήταν «γνωστοί» μεταξύ τους από το σχολείο και να είχαν μια έντονη διαμάχη κατά τις διακοπές του Thanksgiving, σύμφωνα με την αστυνομία.

Florida teens lured 14-year-old girl into woods before fatally shooting her and setting body on fire: police https://t.co/ZPknCPSjp1 pic.twitter.com/GuqtqwPLMv — New York Post (@nypost) December 7, 2025

Η δολοφονία στη Φλόριντα ήταν προμελετημένη

Μάρτυρας είπε στους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση ότι ο 14χρονος αποκάλυψε πως εκείνος και ο Γουίλιαμς «σχεδίαζαν τη δολοφονία της Ντάνικα», με το αρχικό σχέδιο να είναι να της επιτεθούν μόνο μία φορά, σύμφωνα με το έγγραφο σύλληψης που επικαλείται το Law and Crime.

Οι δύο ανήλικοι φέρονται να ήθελαν την Τρόι νεκρή επειδή τους προσέβαλε. Ο Μπλέβινς είχε μπλοκάρει τον Γουίλιαμς στα social media, ενώ η Τρόι χαρακτήρισε τον Γουίλιαμς «άχρηστο» και «συμμετέχοντα σε συμμορίες». Ο Γουίλιαμς κατηγορείται ότι έφτασε τα πράγματα ακόμη παραπέρα, καθώς οι δύο ανήλικοι έκαψαν το σώμα της Τρόι.

Ο Μπλέβινς εντοπίστηκε από τη μητέρα του να γυρίζει κρυφά στο σπίτι στις 11 μ.μ. το βράδυ της δολοφονίας, λέγοντάς της ότι είχε βγει για να καπνίσει, αν και εκείνη δεν αντιλήφθηκε καμία σχετική μυρωδιά, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Στην ανάκριση, παραδέχτηκε πως αυτός και η Τρόι «είχαν τσακωθεί και την είχε μπλοκάρει στα social media». Ο Γουίλιαμς, με δάκρυα στα μάτια, είπε ότι η 14χρονη είχε κάνει «σχόλια που τον πλήγωσαν», λίγο πριν συλληφθεί.

Σύμφωνα με τον σερίφη Τζόνσον, δεν υπάρχει «ξεκάθαρο κίνητρο», καθώς οι ιστορίες των δύο υπόπτων δεν ταιριάζουν με τα στοιχεία. «Τα στοιχεία οδήγησαν τις αρχές αμέσως σε αυτούς και συνελήφθησαν αμέσως. Δυστυχώς για την οικογένεια της Τρόι, πρέπει να το περάσουν όλο αυτό», σημείωσε.

Γνώριμοι στις αρχές οι δράστες

Οι έφηβοι είχαν στο παρελθόν «εμπλακεί» με τις αρχές, ωστόσο ο σερίφης Τζόνσον δεν διευκρίνισε αν είχαν συλληφθεί. Οι αξιωματούχοι δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να απαγγελθούν κατηγορίες και στους γονείς τους, καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

«Ελπίζω να πάνε σε φυλακή ενηλίκων, εκεί είναι που πρέπει να πάνε», δήλωσε ο σερίφης. Οι δύο ανήλικοι κρατούνται σε κέντρο κράτησης για νέους.

in.gr