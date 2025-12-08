«Σεισμό» προκάλεσε την Παρασκευή, η είδηση της εξαγοράς της Warner Bros από τη Netflix. Συνδρομητές, ρυθμιστικές αρχές, ηθοποιοί και σκηνοθέτες του Χόλιγουντ -ακόμα και ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ– ασχολούνται με αυτό.

Αν η εξαγορά ολοκληρωθεί, το Netflix θα αποκτήσει την ανταγωνιστική πλατφόρμα HBO Max και τα στούντιο Warner Bros.

Για τους τηλεθεατές, που σίγουρα θα χαρούν να έχουν πρόσβαση σε τίτλους όπως «Citizen Kane» και «Harry Potter», το βασικό ερώτημα που τους καίει είναι ένα. Πόσο θα κοστίσει αυτό;

Οι υπηρεσίες streaming έχουν αυξήσει σταθερά τις τιμές τους τα τελευταία χρόνια. Επίσης, έχουν στραφεί όλο και περισσότερο σε πακέτα -συνδυάζοντας υπηρεσίες όπως Paramount+ και Apple TV+ ή Disney, Hulu και HBO Max με έκπτωση -ως μέσο ανταγωνισμού.

Η Netflix έστειλε το Σαββατοκύριακο στους συνδρομητές της ένα email για να τους καθησυχάσει μετά την είδηση της συμφωνίας ύψους 82,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά της Warner Bros., εν μέσω ανησυχιών για πιθανές αυξήσεις τιμών.

Το email υπόσχεται στους συνδρομητές ότι «τίποτα δεν αλλάζει σήμερα» και επιβεβαιώνει ότι η πλατφόρμα streaming HBO Max, που ανήκει στην Warner Bros., και η Netflix θα συνεχίσουν να λειτουργούν ξεχωριστά μέχρι την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Η Netflix επισημαίνει ότι υπάρχουν ορισμένα βήματα που πρέπει να ολοκληρωθούν πριν από την ολοκλήρωση της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές αλλά και τους μετόχους.

Το email

«Πρόσφατα ανακοινώσαμε ότι η Netflix θα εξαγοράσει τη Warner Bros, συμπεριλαμβανομένων των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών της στούντιο, του HBO Max και του HBO. Έτσι, η κορυφαία μας ψυχαγωγική υπηρεσία θα ενώσει τις δυνάμεις της με τις εμβληματικές ιστορίες της Warner Bros., συνδυάζοντας μερικά από τα πιο αγαπημένα franchise του κόσμου, όπως τα Χάρι Πότερ, Τα Φιλαράκια, The Big Bang Theory, Καζαμπλάνκα, Game of Thrones και το σύμπαν της DC, με τα Stranger Things, Wednesday, Το Παιχνίδι του Καλαμαριού, Μπρίτζερτον και K-Pop: Κυνηγοί Δαιμόνων.

Τι αλλάζει;

Τίποτα δεν αλλάζει σήμερα. Και οι δύο υπηρεσίες streaming θα συνεχίσουν να λειτουργούν ξεχωριστά. Υπάρχουν κι άλλα βήματα που πρέπει να γίνουν προτού κλείσει η συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών εγκρίσεων και των εγκρίσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στο μεταξύ, ελπίζουμε να συνεχίσετε να παρακολουθείτε όσο θέλετε, όποτε θέλετε, μέσα από το τρέχον συνδρομητικό σας πρόγραμμα.

Γνωρίζουμε ότι μπορεί να έχετε ερωτήσεις. Στο Κέντρο βοήθειας θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες, αλλά μπορείτε να επικοινωνήσετε και μαζί μας ανά πάσα στιγμή.

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το Netflix. Δεσμευόμαστε να σας προσφέρουμε περισσότερες απίθανες σειρές, ταινίες, παιχνίδια και ζωντανά προγράμματα.

Τι υποστηρίζουν οι αναλυτές

Παρόλο που η Netflix ανακοίνωσε ότι οι τιμές δεν θα αυξηθούν τώρα, η φράση «τίποτα δεν αλλάζει σήμερα» δεν αποκλείει ενδεχόμενη άνοδο των τιμών στο μέλλον.

Μόνο στην Αμερική, η συνδρομή στο Netflix έχει αυξηθεί κατά 125% από το 2014, -τέσσερις φορές περισσότερο από τον συνολικό ρυθμό πληθωρισμού.

Μια δημοφιλής αντίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ότι η Netflix πιθανώς ετοιμάζεται να αυξήσει τις τιμές. Οι αναλυτές φαίνεται να συμφωνούν, σημειώνει το Yahoo Finance.

Με την ενσωμάτωση του κορυφαίου καταλόγου της HBO και των παραδοσιακών εμπορικών σημάτων της WBD, η υπηρεσία streaming θα έχει έναν επιπλέον λόγο να αυξήσει τις τιμές και να επεκτείνει την εμβέλειά της σε περισσότερα νοικοκυριά, επισημαίνουν.

Με έναν πάροχο streaming λιγότερο και ένα στούντιο μείον, ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η Netflix θα έχει αυξημένη επιρροή στα στούντιο, τους κινηματογράφους και τους παραγωγούς.

Ακόμα όμως και αν οι αυξήσεις τελικά έρθουν, αυτό δεν θα γίνει άμεσα. Πρώτα, θα πρέπει να δοθεί έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές -κάτι όχι και τόσο εύκολο- και έπειτα η Netflix να αναβαθμίσει την πλατφόρμα της ώστε να μπορέσει να αναπεξέλθει στον «φορτωμένο» κατάλογο της HBO.

Ακόμα όμως και εάν και όταν συμβούν όλα αυτά, οι ειδικοί του χώρου τονίζουν ότι η Νetflix θα μπορούσε να δώσει δύο επιλογές στους συνδρομητές της.

Η πρώτη αφορά την επιλογή του συνδρομητικού περιεχομένου που επιθυμούν και η δεύτερη στο συνδυαστικό πακέτο του καταλόγου της Netflix με αυτό του HBO παρέχοντας κάποια έκπτωση. Ακόμα και τότε βέβαια, το ενδεχόμενο να μην αυξηθούν οι τιμές σε βάθος χρόνου, συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες, διότι το ποσό της εξαγοράς είναι τεράστιο και η Netflix πιθανότατα να χρειαστεί την αρωγή των συνδρομητών της.

Ο παράγοντας Τραμπ και οι ρυθμιστικές αρχές

Πριν όμως φτάσουμε εκεί, θα πρέπει να ξεπεραστούν τα ρυθμιστικά εμπόδια και η αρνητική (μέχρι στιγμής) στάση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε αμφιβολία για την εξαγορά της Warner Bros Discovery (WBD) από τη Netflix, τονίζοντας ότι ο κολοσσός του streaming έχει ήδη αποκτήσει «πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς» και προσθέτοντας πως «αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα».

Η τύχη της συμφωνίας θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από το πώς θα ορίσουν οι ρυθμιστικές αρχές στις ΗΠΑ και σε άλλες αγορές την εξαγορά της εταιρείας. Εάν θεωρηθεί ότι η εξαγορά γίνεται στο πλαίσιο των υπηρεσιών streaming, η συμφωνία ενδέχεται να μπλοκαριστεί, σε διαφορετική περίπτωση, η εξαγορά θα μπορεί να προχωρήσει, σημειώνουν σε δημοσίευμά τους οι New York Times.

Πόσο κοστίζει το Netflix και το ΗΒΟ Max στην Κύπρο

Πόσο κοστίζει όμως σήμερα στη χώρα μας η συνδρομή στο Netflix;

Οι τιμές κυμαίνονται από 8,99 ευρώ μέχρι και 15,99 ευρώ ανάλογα το πακέτο.

Το αρχικό πακέτο κοστίζει 8,99 ευρώ και περιλαμβάνει:

Ανάλυση 720 pixel

Ποιότητα βίντεο και ήχου καλή

1 συσκευή παρακολούθησης

Η τιμή του τυπικού πακέτου ανέρχεται στα 12,49 ευρώ και διαθέτει:

Ανάλυση 1080 pixel

Ποιότητα βίντεο και ήχου τέλεια

2 συσκευές ταυτόχρονης παρακολούθησης

Τέλος, το ακριβότερο πλήρες κοστίζει 15,99 ευρώ και παρέχει:

Ποιότητα βίντεο και ήχου βέλτιστη

Ανάλυση 4Κ (Ultra HD) + HDR

4 συσκευές ταυτόχρονης παρακολούθησης και 6 συσκευές για λήψεις

Το HBO Max το οποίο διατίθεται αποκλειστικά από τo Vodafone TV κοστίζει σήμερα 9,90 ευρώ.

skai.gr