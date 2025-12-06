Στα χέρια της πλατφόρμας, που έχει επανακαθορίσει τη διασκέδαση και τον τρόπο παραγωγής των κινηματογραφικών ταινιών και των τηλεοπτικών σειρών θα περάσουν τα στούντιο της Warner, το HBO Max αλλά και το HBO. Η συμφωνία αναμένεται να κλείσει σε 12-18 μήνες, αν όλα πάνε καλά.

Στα χέρια της Netflix θα υπάρχει ένας εξαιρετικά πολύτιμος κατάλογος ταινιών και σειρών, από τη «Καζαμπλάνακα» και τον «Χάρι Πότερ» ως το «Game of Thrones» τα «Φιλαράκια» και το SnyderVerse που κόστισαν στο Netflix εκατοντάδες εκατομμύρια για τα δικαιώματα αναπαραγωγής. (Η σειρά Friends θα φύγει από τον κατάλογο στο τέλος Δεκεμβρίου).

Το κόστος, που θα φτάσει τα 82,7 δισ. δολάρια, είναι τόσο μεγάλο που μόνο μια πλατφόρμα σαν το Netflix θα μπορούσε να αντέξει. Είναι μια αλλαγή πορείας για το Netflix, όπως παραδέχτηκε προς τους επενδυτές ο συνδιευθύνων σύμβουλος Τεντ Σαράντος: «Παραδοσιακά ήμασταν περισσότερο “δημιουργοί” παρά “αγοραστές”».

Τι σημαίνει αυτό για τον θεατή

Η Netflix ανακοινώνοντας τη συμφωνία τονίζει ότι «αναμένει να διατηρήσει τα ισχυρά σημεία της Warner Bros». Πίσω από την τυπική γλώσσα αυτών των συμφωνιών, πολλά θα αλλάξουν στον τρόπο διασκέδασης του θεατή. Όχι όμως άμεσα, όπως γράφει η USA Today.

Καταρχάς, η Netflix έχει διαβεβαιώσει ότι η Warner Bros θα συνεχίσει να προχωρά σε διανομή ταινιών στον κινηματογράφο. Ο σχεδιασμός της Warner και τα συμβόλαια για τις ταινίες, αυτή τη στιγμή, φτάνει ως το 2029.

Αλλά αυτό το «αναμένει να» αφήνει στην πλατφόρμα streaming περιθώριο να αλλάξει τον τρόπο διανομής των ταινιών. Οι ταινίες που παράγονται για την πλατφόρμα είτε μεταδίδονται αποκλειστικά στο Netflix είτε βγαίνουν στα σινεμά για πολύ λίγο, μόνο και μόνο για να είναι επιλέξιμες για τα Όσκαρ. Τα στούντιο έχουν φυσικά αντίθετη λογική: τα έσοδα βγαίνουν από τη διαμονή στις κινηματογραφικές αίθουσες και σε δεύτερο χρόνο στις πλατφόρμες.

Αν το βάρος πέσει στην πλατφόρμα, οι καταναλωτές θα στραφούν στην οικιακή κατανάλωση, βάζοντας τις αίθουσες -από τις μεγάλες ως τις αίθουσες τέχνης- σε πολύ δύσκολη θέση.

Εξάλλου η Netflix βλέπει το σινεμά ανταγωνιστικά: όσο χρόνο περνούν οι θεατές στην κινηματογραφική αίθουσα τον στερούν από την πλατφόρμα.

Άγνωστο για την ώρα είναι τι θα γίνει με το κόστος της υπηρεσίας. Είναι λογικό να σκεφτεί κανένας ότι με έναν μεγαλύτερο κατάλογο -πόσο μάλιστα αν έχει περιζήτητους τίτλους- οι τιμές θα ανέβουν. Αν τώρα ακολουθήσουν οι καταναλωτές, οι ανταγωνιστές (Disney+, Paramount+, Prime Video, Apple TV και άλλοι) θα βρεθούν και αυτοί σε δύσκολη θέση – και δεν έχουν όλοι μητρικές εταιρείες με «βαθιές τσέπες».

Ένα τρίτο ερώτημα που ζητά απάντηση είναι αν η εξαγορά θα αλλάξει το ύφος των ταινιών και των σειρών που θα φτάνουν στον καταναλωτή. Συνυφασμένη με την ιστορία του Χόλιγουντ η Warner Bros είχε αξιόλογη παράδοση στις ταινίες άλλης λογικής από αυτές που παράγει μαζικά σχεδόν το Netflix.

Στο μέλλον η απόφαση να προχωρήσει ή όχι μια ταινία μπορεί να είναι όλο και περισσότερο επιχειρηματική απόφαση, παραμερίζοντας την καλλιτεχνική δημιουργία.

Θα δοθεί πράσινο φως;

Με δεδομένη την ομόφωνη συμφωνία των ΔΣ και του Netflix και της Warner για να προχωρήσει η εξαγορά, πρέπει να πάρει το πράσινο φως από αμερικανικά και διεθνή εποπτικά όργανα, ένα κομμάτι της συμφωνίας που φαίνεται δύσκολο.

Η Netflix αντιμετωπίζει ένα πιθανό εμπόδιο στην έγκριση της συμφωνίας λόγω ζητημάτων αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, σημείο που έχουν επισημάνει παράγοντες του κλάδου.

Η Paramount, την οποία διευθύνει ο Ντέιβιντ Έλισον (γιος του Λάρι Έλισον της Oracle ενός από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου) έθεσε το ζήτημα της εξαγοράς ως και σε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ. Τουλάχιστον ένας βουλευτής, ο Ρεπουμπλικανός Ντάρελ Ίσα από την Καλιφόρνια, εξέφρασε την ανησυχία του σε επιστολή του προς αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ στις 13 Νοεμβρίου, επισημαίνει το Variety.

Εν τω μεταξύ, ομάδες συμφερόντων της βιομηχανίας του Χόλιγουντ, όπως η ένωση των σκηνοθετών, οι αλυσίδες κινηματογραφικών αιθουσών Cinema United, αλλά και παραγωγοί έχουν εκφράσει τους φόβους τους ότι η εξαγορά θα βλάψει την κινηματογραφική βιομηχανία.

Αλλά και η ίδια η διακυβέρνηση Τραμπ βλέπει τη συμφωνία με «πολύ σκεπτικισμό», είπε στέλεχός της στο CNBC – εξάλλου και ο Λευκός Οίκος πρέπει να δώσει το πράσινο φως με τον τρόπο του . Η Paramount προειδοποιεί μάλιστα, ότι η συμφωνία δεν θα περάσει ποτέ από τις εποπτικές αρχές στις ΗΠΑ και το εξωτερικό.

Σε περίπτωση που τελικά το σχέδιο δεν ευοδωθεί, η Netflix θα καταβάλει στη Warner το ποσό των 5,8 δισ. δολαρίων.

protothema.gr