Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε με αεροσκάφος Su-34 της ρωσικής αεροπορίας το οποίο ήταν σταθμευμένο κάτω από προστατευμένο υπόστεγο.
Ρωσικές στρατιωτικές πηγές, αναφέρουν ότι το θανατηφόρο περιστατικό, σημειώθηκε σε ένα από τα αεροπορικά συντάγματα της χώρας, το οποίο είναι εξοπλισμένο με βομβαρδιστικά αεροσκάφη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το σύστημα εκτίναξης ενός αεροσκάφους, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο μέσα σε προστατευόμενο υπόστεγο, ενεργοποιήθηκε απροειδοποίητα.
Ως αποτέλεσμα, οι δύο πιλότοι που βρίσκονταν εντός του αεροσκάφους, εκτινάχθηκαν εντός του κλειστού χώρου, με συνέπεια να υποστούν θανατηφόρα τραύματα. Τα αίτια της ενεργοποίησης του μηχανισμού παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας.
Οι αρμόδιες αρχές φέρονται να έχουν ξεκινήσει έρευνες για να διαπιστώσουν κατά πόσον το δυστύχημα οφείλεται σε τεχνική βλάβη, ανθρώπινο λάθος ή σε άλλους παράγοντες.