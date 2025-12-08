Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε με αεροσκάφος Su-34 της ρωσικής αεροπορίας το οποίο ήταν σταθμευμένο κάτω από προστατευμένο υπόστεγο.

A Russian Su-34 crew died after the ejection system unexpectedly activated while the aircraft was parked in a shelter, according to Russian aviation affiliated channel Fighterbomber. Both the pilot and navigator sustained fatal injuries. A state commission is investigating the… pic.twitter.com/OawE85pfJp December 8, 2025

Ρωσικές στρατιωτικές πηγές, αναφέρουν ότι το θανατηφόρο περιστατικό, σημειώθηκε σε ένα από τα αεροπορικά συντάγματα της χώρας, το οποίο είναι εξοπλισμένο με βομβαρδιστικά αεροσκάφη.

Russian source assisted with Russian military aviation:



“Yesterday, in one of the bomber aviation regiments, the ejection system of an aircraft parked inside a shelter was activated. The pilot and navigator sustained injuries incompatible with life…” pic.twitter.com/VVBvDAYPPY — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) December 8, 2025

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το σύστημα εκτίναξης ενός αεροσκάφους, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο μέσα σε προστατευόμενο υπόστεγο, ενεργοποιήθηκε απροειδοποίητα.

Ως αποτέλεσμα, οι δύο πιλότοι που βρίσκονταν εντός του αεροσκάφους, εκτινάχθηκαν εντός του κλειστού χώρου, με συνέπεια να υποστούν θανατηφόρα τραύματα. Τα αίτια της ενεργοποίησης του μηχανισμού παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας.

A report from Russia is saying both pilots of an Su-34 died after the ejection system activated while the pilots were parked in an aircraft shelter, firing them into the shelter ceiling.#Russia #RussiaUkraineWar #RussianAirForce #AviationNews pic.twitter.com/hb0fHY1XW4 December 8, 2025

Οι αρμόδιες αρχές φέρονται να έχουν ξεκινήσει έρευνες για να διαπιστώσουν κατά πόσον το δυστύχημα οφείλεται σε τεχνική βλάβη, ανθρώπινο λάθος ή σε άλλους παράγοντες.