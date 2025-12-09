Πυρκαγιά ξέσπασε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου σε κτήριο στο δυτικό Μανχάταν, προκαλώντας την ανύψωση πυκνού σύννεφου καπνού πάνω από τη συνοικία, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Οι αρχές επιχειρούν για τον έλεγχο της φωτιάς και την απομάκρυνση πολιτών από το σημείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς.

Όπως έγινε γνωστό από την εταιρεία διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της πόλης της Νέας Υόρκης, η οποία συντονίζει κάθε είδους επείγον περιστατικό, λεωφορεία ναυλώθηκαν προκειμένου να μεταφέρουν τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το κτήριο. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με θύματα.

Breaking: A major fourth-alarm fire has erupted at a building on West 107th Street in Manhattan, New York.



There are currently no reports of injuries. pic.twitter.com/zO9mTbXyJJ December 9, 2025

Σύμφωνα με πλάνα που προβάλλει το CBS, η φωτιά εκδηλώθηκε στον τελευταίο όροφο ενός εξαώροφου κτιρίου, στη συνοικία Άπερ Γουέστ Σάιντ. Το τηλεοπτικό δίκτυο μεταδίδει πως περίπου 140 πυροσβέστες έχουν μεταβεί στο σημείο, ενώ οι δρόμοι της συνοικίας έχουν κλείσει.

