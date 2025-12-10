Οι Ταλιμπάν προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων νέων στην πόλη Χέρατ του Αφγανιστάν, επειδή φορούσαν ρούχα εμπνευσμένα από τη βρετανική σειρά Peaky Blinders. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από τους «υπεύθυνους για την επιβολή της ηθικής» του καθεστώτος, οι οποίοι κατηγόρησαν τους νεαρούς για «προώθηση ξένης κουλτούρας».

Είχαν προηγηθεί βίντεο και φωτογραφίες στα social media των τεσσάρων νέων με χρήστες να τους αποκαλούν «Jebrael Shelbys».

The Taliban have detained four young Afghans for dressing in a Peaky Blinders–inspired style



The men tried to explain that they were simply inspired by the series. But they were accused of “promoting a foreign culture.”



Taliban officials said such behavior “does not align with… pic.twitter.com/0xYwKigXgq December 9, 2025

Σε συνέντευξή τους σε κανάλι στο YouTube οι τέσσερις νεαροί είχαν δηλώσει πως φορούσαν τα ρούχα από θαυμασμό για τη μόδα της σειράς κάνοντας λόγο για θετικές αντιδράσεις.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Προώθησης της Αρετής και Πρόληψης της Αμαρτίας των Ταλιμπάν, δήλωσε ότι η συμπεριφορά αυτή ήταν ασυμβίβαστη με τις «ισλαμικές αξίες και την αφγανική κουλτούρα». Ο ίδιος, μάλιστα, δημοσίευσε βίντεο με έναν από τους άνδρες να εκφράζει τη λύπη του για τη συμπεριφορά του.

