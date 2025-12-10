Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ένα αυτοκίνητο, με οδηγό μια γυναίκα, κινούμενο σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο, «συγκρούστηκε» όχι με κάποιο συνηθισμένο όχημα, αλλά με ένα ιπτάμενο αντικείμενο. Σύμφωνα με τις πρώτες περιγραφές, η σύγκρουση έμοιαζε «αναπόφευκτη», προκαλώντας έκπληξη και απορία σε όσους αντίκρισαν το συμβάν.

Συγκεκριμένα, το αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν σε μια πολυσύχναστη διαπολιτειακή οδό στη Φλόριντα, χτυπήθηκε από ένα μικρό αεροσκάφος, ενώ επιχειρούσε αναγκαστική προσγείωση.

Το αεροπλάνο, το οποίο υπέστη «απώλεια ισχύος και στους δύο κινητήρες», σύμφωνα με την Αστυνομία Αυτοκινητοδρόμων της Φλόριντα, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στον αυτοκινητόδρομο I-95 στην κομητεία Μπρέβαρντ και τελικά συνετρίβη (πέφτοντας πάνω) σε ένα Toyota Camry.

UPDATE: A driver sustained minor injuries when a plane crashed onto their car while landing on Interstate 95 in Brevard County, Florida, the Florida Highway Patrol reported.



Live police and emergency Cruz work to remove a plane that made an emergency landing on I-95 in Brevard County Florida.



