Εμβάθυνση σε σημεία της Στρατηγικής Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, που δεν προβλήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, επιχειρεί η ιστοσελίδα DefenseOne, η οποία – όπως λέει – απέκτησε πρόσβαση στο πλήρες κείμενο αυτού που αποκαλείται «το νέο δόγμα Τραμπ». Στα συμπεράσματά της, η δημοσιογράφος της ιστοσελίδας Μέγκαν Μάιερς επισημαίνει πως η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικανού προέδρου επιχειρεί, μεταξύ άλλων, να κόψει σχέσεις με παλιούς συμμάχους και να ενισχύσει τους δεσμούς με νέους στην Ευρώπη. Ο στόχος; Να «ξανακάνουμε μεγάλη την Ευρώπη – Make Europe Great Again», σε μια παράφραση του προεκλογικού συνθήματος «MAGA» που χρησιμοποίησε ο Τραμπ το 2024.

Στα κεφάλαια που δεν δημοσιεύτηκαν, προτείνονται νέοι τρόποι ηγεσίας στη διεθνή σκηνή και διαφορετική προσέγγιση για την επιρροή στην Ευρώπη, μέσω των πολιτιστικών αξιών.

«Κάντε την Ευρώπη Σπουδαία Ξανά»

Ενώ η δημοσιευμένη έκδοση της Στρατηγικής καλεί να τελειώσει η «αέναη επέκταση του ΝΑΤΟ», η πλήρης εκδοχή εισέρχεται σε λεπτομέρειες σχετικά με το πώς η κυβέρνηση Τραμπ επιθυμεί να «κάνει την Ευρώπη μεγάλη ξανά», καλώντας ταυτόχρονα τα μέλη του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη να απεξαρτηθούν από την αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη.

Βασιζόμενη στην υπόθεση ότι η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με «πολιτισμική εξάλειψη» λόγω των μεταναστευτικών πολιτικών και της «λογοκρισίας της ελευθερίας του λόγου», η στρατηγική προτείνει την εστίαση των αμερικανικών σχέσεων με λίγα ευρωπαϊκά έθνη που διαθέτουν κυβερνήσεις και κινήματα που συμφωνούν με τις παραδοσιακές αξίες – υποτίθεται δεξιές.

Η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Ιταλία και η Πολωνία αναφέρονται ως χώρες στις οποίες οι ΗΠΑ θα πρέπει να «συνεργαστούν περισσότερο… με στόχο να τις απομακρύνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Η Στρατηγική συνεχίζει: «Και πρέπει να υποστηρίξουμε κόμματα, κινήματα και διανοητικές και πολιτιστικές προσωπικότητες που επιθυμούν την κυριαρχία και την αποκατάσταση των παραδοσιακών ευρωπαϊκών τρόπων ζωής… παραμένοντας παράλληλα φιλοαμερικανικοί».

Η Ομάδα C5

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο πρόεδρος Τραμπ προκάλεσε αίσθηση όταν εξέφρασε τη λύπη του για την αποβολή της Ρωσίας από την Ομάδα των Οκτώ (τώρα Ομάδα των Επτά – G7), χαρακτηρίζοντας την ως «ένα πολύ μεγάλο λάθος». Μάλιστα, είχε προτείνει να προστεθεί (και) η Κίνα για να σχηματίσουν μια «G9».

Η στρατηγική του προτείνει την ίδρυση μιας νέας ομάδας μεγάλων δυνάμεων, η οποία δεν θα περιορίζεται από τις απαιτήσεις της G7 για πλούσιες και δημοκρατικά κυβερνώμενες χώρες. Η νέα ομάδα, η «Core 5» ή C5, θα αποτελείται από τις ΗΠΑ, την Κίνα, τη Ρωσία, την Ινδία και την Ιαπωνία – χώρες με πληθυσμό άνω των 100 εκατομμυρίων ατόμων. Αυτή η ομάδα θα συναντάται τακτικά, όπως η G7, για συγκεκριμένα θέματα.

Πρώτο θέμα στην ατζέντα της C5 είναι η ασφάλεια στη Μέση Ανατολή – και συγκεκριμένα η κανονικοποίηση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας.

Η αποτυχία της αμερικανικής ηγεμονίας και η στροφή στις περιφερειακές δυνάμεις

Η πλήρης εκδοχή της στρατηγικής αναφέρεται επίσης στην «αποτυχία» της αμερικανικής ηγεμονίας, έναν όρο που δεν αναφέρεται στην εκδοχή που δημοσιεύθηκε δημόσια. Αντίθετα, επισημαίνεται η αξία των «περιφερειακών δυνάμεων» που ευθυγραμμίζονται με τις αμερικανικές πολιτικές.

«Ηγεμονία είναι το λάθος πράγμα να επιθυμεί κανείς και δεν ήταν εφικτή», αναφέρει το έγγραφο. Με τον όρο «ηγεμονία» γίνεται αναφορά στην ηγεσία από μια χώρα του κόσμου, χρησιμοποιώντας ήπια δύναμη για να ενθαρρύνει άλλες χώρες να συμφωνήσουν με αυτήν.

«Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, οι ελίτ της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής πείστηκαν ότι η μόνιμη αμερικανική κυριαρχία σε όλο τον κόσμο ήταν προς το συμφέρον της χώρας μας», σημειώνεται στην στρατηγική. «Ωστόσο, οι υποθέσεις των άλλων χωρών μας αφορούν μόνο εάν οι δραστηριότητές τους απειλούν άμεσα τα συμφέροντά μας».

Η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να χρησιμοποιεί αυτή την επιχειρηματολογία για να αποσυρθεί από τον ρόλο της στην άμυνας της Ευρώπης, στρέφοντας την προσοχή της στα καρτέλ των ναρκωτικών στη Βενεζουέλα.

«Η διοίκηση Τραμπ κληρονόμησε έναν κόσμο στον οποίο τα όπλα του πολέμου έχουν συντρίψει την ειρήνη και τη σταθερότητα σε πολλές χώρες σε πολλές ηπείρους», αναφέρει η στρατηγική. «Έχουμε φυσικό ενδιαφέρον να βελτιώσουμε αυτή την κρίση».

Το έγγραφο αναφέρει ότι δεν πρέπει να είναι ευθύνη των ΗΠΑ να το κάνουν μόνες τους – αλλά ούτε η Κίνα και η Ρωσία θα πρέπει να αντικαταστήσουν την αμερικανική ηγεσία. Η στρατηγική προτείνει τη συνεργασία με «περιφερειακούς παίκτες» για τη διατήρηση της σταθερότητας.

«Θα ανταμείψουμε και θα ενθαρρύνουμε τις κυβερνήσεις της περιοχής, τα πολιτικά κόμματα και τα κινήματα που ευθυγραμμίζονται ευρέως με τις αρχές και τη στρατηγική μας», αναφέρεται στο έγγραφο. «Αλλά δεν πρέπει να παραβλέπουμε κυβερνήσεις με διαφορετικές απόψεις με τις οποίες, ωστόσο, μοιραζόμαστε συμφέροντα και επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί μας».

