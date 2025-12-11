Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρόζεν Ζελιάζκοφ ανακοίνωσε σήμερα την παραίτηση της κυβέρνησής του, έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων κατά των οικονομικών πολιτικών της χώρας και την αποτυχία της κυβέρνησης – όπως καταγγέλλουν διαδηλωτές – να καταπολεμήσει τη διαφθορά

Ο Ζελιάζκοφ ανακοίνωσε την παραίτησή του σε τηλεοπτική διάγγελμα λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ψηφοφορία στη Βουλή για πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.

Η παραίτηση έρχεται λίγο πριν η Βουλγαρία ενταχθεί στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου.

Αφορμή για τις τελευταίες αναταραχές ήταν το σχέδιο της κυβέρνησης να αυξήσει τις δαπάνες στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, κάτι που, σύμφωνα με πολλούς διαδηλωτές, θα βοηθήσει απλά τους διεφθαρμένους πολιτικούς να ενισχύσουν την επιρροή τους στους θεσμούς της χώρας. Η ένταξη της φτωχότερης χώρας της ΕΕ στην Ευρωζώνη πριν αυτή εκπληρώσει βασικές προϋποθέσεις, όπως η τήρηση του κράτους δικαίου, είναι μια κίνηση που οι επικριτές της διεύρυνσης θα είναι έτοιμοι να εκμεταλλευτούν.

Σύμφωνα με το Bloomberg, πρόκειται για ένα ζήτημα αξιοπιστίας που, με τη σειρά του, θα μπορούσε να βλάψει ολόκληρη τη γεωπολιτική στρατηγική της ΕΕ, καθώς η ενδεχόμενη ένταξη της Ουκρανίας είναι θεμελιώδης για την αποκατάσταση της σταθερότητας στα ανατολικά σύνορά της.

Η αναταραχή στη Βουλγαρία «ενέχει κίνδυνο για τη φήμη της Ευρώπης – μια χώρα που μόλις εισέρχεται στην Ευρωζώνη κλονίζεται από γεγονότα που αντανακλούν τη δημοσιονομική της πολιτική», δήλωσε ο Mario Bikarski, ανώτερος γεωπολιτικός αναλυτής της Verisk Maplecroft.

Στη Βουλγαρία, η δίψα για μια πολιτική εναλλακτική λύση είναι ιδιαίτερα αισθητή. Η χώρα έχει πραγματοποιήσει επτά εκλογές τα τελευταία τέσσερα χρόνια, καμία από τις οποίες δεν οδήγησε σε μια σταθερή κυβερνητική πλειοψηφίας.

