Περίπου 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη μητροπολιτική περιοχή του Σάο Πάολο έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση μετά το πέρασμα εξωτροπικού κυκλώνα, ο οποίος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές. Οι ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, προκάλεσαν φθορές στο δίκτυο διανομής και δημιούργησαν σοβαρές δυσχέρειες σε πτήσεις και υδροδότηση, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η εταιρεία κοινής ωφελείας Enel έκανε γνωστό πως ριπές ανέμων έως 98 χλμ/ώρα έπληξαν την περιοχή κατά τη διάρκεια της θύελλας, που κράτησε 12 ώρες χθες, με τις επιπτώσεις να είναι και σήμερα αισθητές στην πόλη των 11,5 εκατομμυρίων κατοίκων και στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή.

TERRIBLE | 🇧🇷😰



🔹Imágenes del terrible ciclón extratropical que golpeó a la ciudad de San Pablo, en Brasil.



🔹Los vientos llegaron a ser tan fuertes que literalmente partían árboles enormes al medio.



🔹El Parque Ibirapuera, principal pulmón verde de la ciudad, fue uno de los… pic.twitter.com/Nbc0eXN6ud December 11, 2025

Περίπου 2 εκατομμύρια καταναλωτές στην περιοχή έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στην κορύφωση της καταιγίδας, ανακοίνωσε η Enel νωρίς σήμερα, προσθέτοντας πως η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί σε 500.000 πελάτες.

Η ρυθμιστική αρχή για την ηλεκτροδότηση Aneel ζήτησε η εταιρεία να δώσει ενδελεχείς εξηγήσεις σχετικά με τα προβλήματα που προέκυψαν.

Η εταιρεία υδροδότησης Sabesp προειδοποίησε πως εξαιτίας της διακοπής του ρεύματος καταγράφηκαν δυσλειτουργίες στις αντλίες της, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν συνοικίες στην περιοχή.

O ciclone extratropical que atingiu o Sul do Brasil chegou a São Paulo provocando fortes rajadas de vento e causando estragos na capital e na Região Metropolitana ao longo desta quarta-feira, 10.



Saiba mais em #VEJA: https://t.co/5KVB0b01s6



Imagens: Reprodução/@fgarcx;… pic.twitter.com/gyljL20yro December 10, 2025

«Το μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα για την άντληση του νερού επηρέασε πολύ το σύστημα. Ο εφοδιασμός επανέρχεται σταδιακά», εξήγησε η Sabesp.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στις αερομεταφορές. Η αεροπορική εταιρεία Aena έκανε γνωστό πως το αεροδρόμιο Congonhas του Σάο Πάολο, το οποίο διαχειρίζεται εσωτερικές πτήσεις, παραμένει ανοικτό σήμερα, ωστόσο υπήρξαν 31 ακυρώσεις δρομολογίων στις αφίξεις και 15 στις αναχωρήσεις, μετά την ακύρωση χθες 181 πτήσεων.

Ciclone provoca ventos fortes e calor de 35 ºC no litoral de SP; veja destruição pic.twitter.com/rLTEhCul23 — Portal Costa Norte (@costanortenews) December 10, 2025

Στο διεθνές αεροδρόμιο Guarulhos, ένα από τα πιο πολυσύχναστα της Λατινικής Αμερικής, έχουν ακυρωθεί από χθες 61 πτήσεις και 56 αναχωρήσεις, είπε η διαχειρίστρια εταιρεία του σε μια ξεχωριστή ανακοίνωση, προσθέτοντας πως τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά από νωρίς σήμερα το πρωί.

protothema.gr