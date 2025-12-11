Το φινάλε της σεζόν της δημοφιλούς σειράς του TLC Dangerously Obese παρουσιάζει τη θεαματική αλλαγή του Μπράιαν, ενός 41χρονου από τη Βιρτζίνια που επί χρόνια έδινε μάχη με την παχυσαρκία, φτάνοντας σε βάρος τα 270 κιλά. Η ψυχική και σωματική καταπόνηση ήταν τόσο έντονη, ώστε ο ίδιος παραδέχεται πως κάποτε κατέφευγε στην επεξεργασία φωτογραφιών, προσθέτοντας τον εαυτό του σε στιγμές και εξόδους που δεν μπορούσε να ζήσει λόγω του σώματός του.

Αποφασισμένος να αλλάξει ριζικά την καθημερινότητά του, ο Μπράιαν υποβλήθηκε σε βαριατρική επέμβαση που αποτέλεσε την αφετηρία μιας θεαματικής αλλαγής, την οποία ο ίδιος αποκαλύπτει στο επεισόδιο. Ωστόσο, το βάρος ήταν μόνο ένα μέρος του προβλήματος.

Σε συνέντευξη στη Daily Mail, ο Μπράιαν μίλησε ανοιχτά και για τη χρόνια μάχη του με το σοβαρό λεμφοίδημα που είχε αναπτυχθεί στο αριστερό του πόδι μετά από τραυματισμό στο μπάσκετ. Η κατάσταση προκάλεσε έντονο πρήξιμο και επιπλέον βάρος, δυσκολεύοντας ακόμη και τις πιο απλές κινήσεις. Χαρακτηριστικά, είχε δώσει στο πρησμένο του πόδι το παρατσούκλι «Τζορτζ».

«Δεν υπάρχει θεραπεία για τον Τζορτζ, μόνο διαχείριση των συμπτωμάτων», εξήγησε, ενώ ο γιατρός του σημειώνει στο επεισόδιο πως το λεμφοίδημα είναι τόσο σοβαρό ώστε πολλοί ασθενείς έχουν χάσει το πόδι τους. Η απώλεια βάρους, ωστόσο, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα βελτίωσης.

Μετά την επέμβαση, ο Μπράιαν λέει ότι η ζωή του έχει αλλάξει θεαματικά. Έχοντας χάσει πλέον πάνω από 136 κιλά, μπορεί να περιποιείται μόνος του το πόδι του, ενώ τα επεισόδια κυτταρίτιδας έχουν περιοριστεί σημαντικά. «Έχω να πάω στο νοσοκομείο μήνες. Παλιά ήταν 3-4 φορές τον χρόνο», σημειώνει.

Το χιούμορ, λέει, υπήρξε πάντα ο μηχανισμός άμυνάς του. «Με φώναζαν ‘Fat Boy’ στο σχολείο. Έμαθα να ζω με αυτό», λέει. Παράλληλα, τονίζει ότι δεν χρησιμοποίησε φάρμακα τύπου Ozempic: «Ήμουν πολύ μεγάλος τότε για αυτά. Τώρα δεν νιώθω ότι τα χρειάζομαι».

Πλέον περπατάει και τρέχει χωρίς να κουράζεται, ενώ επέστρεψε και στο μπάσκετ — αν και πρόσφατα έσπασε το πόδι του ξαναμπαίνοντας στο γήπεδο.

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η εξέλιξη της σχέσης με την κόρη του, Σοφία, από την οποία είχε απομακρυνθεί για σχεδόν δύο χρόνια. Η επανένωσή τους, λίγο πριν την επέμβαση, παρουσιάστηκε στο επεισόδιο. «Δεν με θυμάται πια όπως ήμουν τότε. Δεν θυμάται ότι λαχάνιαζα όταν την πήγαινα βόλτα. Τώρα θυμάται τη νέα μου ευκαιρία μαζί της», λέει συγκινημένος.

Ο Μπράιαν, που μετρά πλέον πάνω από 100 ημέρες καθαρός από ουσίες και έχει αλλάξει πλήρως τις καθημερινές του συνήθειες, δηλώνει πως βλέπει μπροστά με αισιοδοξία — και με μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή που, όπως λέει, δεν σκοπεύει να αφήσει να πάει χαμένη.

