Σε ένα πρωτοφανές σόου επί σκηνής, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τραγούδησε και χόρεψε, στέλνοντας ταυτόχρονα προειδοποιητικά μηνύματα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης των σχέσεων με την Ουάσιγκτον.

Ο Βενεζουελάνος πρόεδρος σε ένα πραγματικό σόου πάνω στο βήμα, κατά την διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης, κάλεσε τους πολίτες της χώρας του να «σταθούν σαν πολεμιστές», την ώρα που οι εντάσεις με την Ουάσιγκτον κλιμακώνονται ραγδαία.

Μιλώντας στη συγκέντρωση, ο Μαδούρο εμφανίστηκε κρατώντας το ιστορικό σπαθί του Σιμόν Μπολίβαρ, ενώ ένα βίντεο κατέγραψε την στιγμή που τραγουδά και να χορεύει στο ρυθμό της επιτυχίας «Don’t Worry, Be Happy» του Μπόμπι ΜακΦέρριν.

Η ομιλία του συνέπεσε με την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι αμερικανικές αρχές κατέσχεσαν πετρελαιοφόρο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας. Σύμφωνα με την αμερικανίδα γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι, το πλοίο μετέφερε παράνομα πετρέλαιο που προερχόταν από τη Βενεζουέλα και το Ιράν, γεγονός που οδήγησε σε νέα όξυνση των ήδη τεταμένων σχέσεων.

Ο Μαδούρο, απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του, τόνισε ότι «η Βενεζουέλα πρέπει να παραμείνει σε εγρήγορση», υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ επιχειρούν να πλήξουν τη χώρα μέσω «οικονομικής και ναυτικής επιθετικότητας». «Με το ένα μάτι ανοιχτό -και το άλλο επίσης- να δουλεύουμε και να είμαστε έτοιμοι να σπάσουμε τα δόντια της αμερικανικής αυτοκρατορίας, αν χρειαστεί», είπε χαρακτηριστικ

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας αντέδρασε με σκληρή ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας την κατάσχεση του πετρελαιοφόρου «αυθάδη ληστεία» και «διεθνή πειρατεία». Κατηγόρησε τον Τραμπ ότι επιδιώκει να «αρπάξει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας χωρίς αντάλλαγμα» και ότι η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται σε μια μακρόχρονη στρατηγική αποδυνάμωσης του καθεστώτος. Η κυβέρνηση του Καράκας συνέκρινε μάλιστα το περιστατικό με την απώλεια της Citgo Petroleum, θυγατρικής της εθνικής εταιρείας πετρελαίου PDVSA, η οποία κατασχέθηκε μέσω, όπως υποστηρίζει, «δόλιων δικαστικών μηχανισμών» στο εξωτερικό.

Οι βενεζουελανικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι πραγματικοί λόγοι της «επιθετικότητας των ΗΠΑ» δεν σχετίζονται με θέματα δημοκρατίας, ανθρώπινων δικαιωμάτων ή ναρκωτικών, αλλά με τον έλεγχο των τεράστιων ενεργειακών πόρων της χώρας.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στη Βενεζουέλα στο πλαίσιο της καταστολής εγκληματικών δικτύων. Ταυτόχρονα, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο μελλοντικών συνομιλιών με τον Μαδούρο, σημειώνοντας ότι «ίσως υπάρξει διάλογος».

