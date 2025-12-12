Μια απρόσμενα ξεκαρδιστική στιγμή εκτυλίχθηκε στο Air Force One, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ μιλούσε σε δημοσιογράφους και, την ίδια ώρα, κάποιος επιβάτης επιχείρησε να βγει από την τουαλέτα του προεδρικού αεροσκάφους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έδινε την πολυαγαπημένη του συνέντευξη τύπου στο Airforce One, κατά την διάρκεια της οποίας έλαβε χώρα μια ξεκαρδιστική στιγμή, χάρη και στην αντίδραση του Τραμπ.

Την στιγμή που μιλούσε στα ΜΜΕ σε πιο χαλαρό κλίμα, όπως συνηθίζεται στις συνεντεύξεις του από το προεδρικό αεροσκάφος, κάποιος από τους επιβάτες φαίνεται να επέλεξε την λάθος στιγμή για να βγει από την τουαλέτα.

Η επική αντίδραση του Τραμπ στο Air Force 1

🚨 LMFAO! Pure comedy gold on Air Force One as President Trump gets bumped by the bathroom door mid-stride 😂🔥



Lavatory door swings open — Trump instantly: “Hello! Somebody’s in there. Come on out!” 🤣



Then he turns to the press with that classic 47 swagger:

“You’ve gotta take… pic.twitter.com/uZcVbFHBiN — America First Report (@AFRnewsdaily) December 10, 2025

Ο άνθρωπος που βρίσκονταν στην τουαλέτα επιχείρησε να βγει με αποτέλεσμα να βρίσκει η πόρτα στον Αμερικανό πρόεδρο που κάθονταν ακριβώς απ’ έξω και μιλούσε.

«Χαίρετε», είπε με χιούμορ ο Τραμπ και συνέχισε χαμογελώντας :«Κάποιος είναι μέσα. Βγες έξω»!

Οι δημοσιογράφοι ξέσπασαν σε γέλια ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος χτυπούσε την πόρτα του μπάνιου αστειευόμενος.

Όπως φαίνεται στη συνέχεια του βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο «άτυχος» επιβάτης δεν τόλμησε να βγει από το μπάνιο όσο μιλούσε ο Τραμπ.

