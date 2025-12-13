Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους του Βουκουρεστίου και άλλων πόλεων της Ρουμανίας, διαμαρτυρόμενοι για φαινόμενα διαφθοράς στο δικαστικό σύστημα της χώρας.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν την περασμένη Τετάρτη, μετά τη δημοσίευση έρευνας από την ερευνητική πλατφόρμα Recorder, η οποία αποκάλυψε μαρτυρίες δικαστών και εισαγγελέων για πιέσεις που φέρονται να ασκούνται από ανώτατα κλιμάκια της Δικαιοσύνης.

Οι συμμετέχοντες στη διαδήλωση της Παρασκευής απαίτησαν τις παραιτήσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου και αρκετών υψηλόβαθμών αξιωματούχων.

«Η κοινωνία των πολιτών δεν αποδέχεται ένα σύστημα που είναι εγγενώς διεφθαρμένο και σχεδιασμένο να χειραγωγείται εκ των έσω», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο 40χρονος Βλαντ Βοϊνέα που συμμετείχε στην κινητοποίηση μαζί με την κόρη του, ενώ διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Δικαιοσύνη, όχι διαφθορά», «Κλέφτες» και «Σας βλέπουμε».

Από τη δημοσίευση της, η έρευνα αριθμεί ήδη περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Εκατοντάδες δικαστικοί λειτουργοί υπέγραψαν ανοικτή επιστολή, μέσω της οποίας καταγγέλλουν «συστημικές δυσλειτουργίες» και εκφράζουν την αλληλεγγύη τους σε συναδέλφους «που είχαν το θάρρος να αποκαλύψουν τα προβλήματα και τις πιέσεις στους κόλπους του δικαστικού συστήματος».

Ο Ρουμάνος πρόεδρος Νικούσορ Νταν απηύθυνε πρόσκληση για διάλογο με τους δικαστές στις 22 Δεκεμβρίου, τονίζοντας σε ανάρτησή του στο Facebook πως όταν εκατοντάδες δικαστικοί λειτουργοί εκφράζουν ανησυχίες για την «ακεραιότητα» στους κόλπους του δικαστικού συστήματος, «η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή».

Σύμφωνα με τον δείκτη αντίληψης διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας (Transparency International), η Ρουμανία συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο διεφθαρμένων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

