Ένοχο έκρινε σήμερα δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ τον μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης και γνωστό υποστηρικτή της δημοκρατίας Τζίμι Λάι, σε υπόθεση που αφορά κατηγορίες για ανταρσία και δύο περιπτώσεις φερόμενης αθέμιτης συνεργασίας με ξένες δυνάμεις. Η δίκη του έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις διεθνώς, με δυτικές κυβερνήσεις και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να τη χαρακτηρίζουν πλήγμα για την ελευθερία του Τύπου και να ζητούν την άμεση απελευθέρωσή του.

Ο Τζίμι Λάι είχε κατηγορηθεί για προσπάθεια να πλήξει την εθνική ασφάλεια της Κίνας μέσω των ενεργειών του, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία για την ελευθερία του λόγου και τα δικαιώματα των πολιτών στο Χονγκ Κονγκ.

«Παρωδία» η καταδίκη του Τζίμι Λάι, λέει η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων

Η ετυμηγορία εναντίον του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Τζίμι Λάι, που εκδόθηκε σήμερα σε δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ, χαρακτηρίστηκε ως «παρωδία» της δικαιοσύνης από την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ).

Η Μπε Λι Γι, διευθύντρια του τμήματος της CPJ για την Ασία, δήλωσε πως η καταδίκη αυτή αποτελεί «επονείδιστη πράξη διωγμού» και πρόσθεσε ότι η απόφαση «υπογραμμίζει την απόλυτη περιφρόνηση του Χονγκ Κονγκ για την ελευθερία του Τύπου». Σημείωσε, δε, ότι η ελευθερία του Τύπου θα έπρεπε να προστατεύεται βάσει του μίνι-Συντάγματος της πόλης, του θεμελιώδους νόμου, κάτι που, κατά την ίδια, δεν συμβαίνει στην πράξη.

