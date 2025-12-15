Πρόσκληση προς τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν να επισκεφθεί την Τουρκία «το συντομότερο δυνατό», απηύθυνε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν όπως ο ίδιος αποκάλυψε, επιστρέφοντας από το Τουρκμενιστάν, ενώ άσκησε και κριτική στις Βρυξέλλες, λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να καθυστερεί την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις Τούρκων δημοσιογράφων, ο κ. Ερντογάν είπε ότι «η Τουρκία θα προσδίδει σημαντική προστιθέμενη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τον πληθυσμό των 86 εκατομμυρίων, τη βιομηχανική της ικανότητα και τη στρατιωτική της ισχύ».«Παρά ταύτα, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να καθυστερεί τη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η Τουρκία διαθέτει τη δεύτερη μεγαλύτερη χερσαία δύναμη στο ΝΑΤΟ». Όπως είπε: «Είμαστε έτοιμοι να ενισχύσουμε τη συνεργασία με τις ευρωπαϊκές χώρες σε βάση “win-win”.»

Για τη συνάντησή του με τον Ρώσο Πρόεδρο στο Τουρκμενιστάν, ο κ. Ερντογάν είπε ότι «είχαμε μια παραγωγική και ολοκληρωμένη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Προσκάλεσα τον κύριο Πούτιν να επισκεφθεί την Τουρκία το συντομότερο δυνατό. Οι σχέσεις Τουρκίας–Ρωσίας δεν βασίζονται σε βραχυπρόθεσμα συμφέροντα, αλλά σε βαθιές ιστορικές ρίζες, σε ισχυρή διπλωματική βάση και σε αμοιβαία εμπιστοσύνη».

Ανέφερε επίσης ότι στις συνομιλίες τους κυριάρχησαν ο πόλεμος Ρωσίας–Ουκρανίας και οι προσπάθειες για ειρήνη. «Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: αυτός ο πόλεμος θα έπρεπε ήδη να έχει τελειώσει. Η ειρήνη δεν είναι μακριά. Το μόνο που χρειάζεται είναι να στρέψουμε την πορεία μας προς το σημείο όπου βρίσκεται η ειρήνη. Η Μαύρη Θάλασσα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πεδίο αντιπαράθεσης. Αυτό θα έβλαπτε τόσο τη Ρωσία όσο και την Ουκρανία και δεν θα ωφελούσε κανέναν», σημείωσε.

ΚΥΠΕ