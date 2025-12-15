Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν βρίσκεται σήμερα στην Άγκυρα για να συναντήσει τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν. Η συνάντηση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς από αυτήν θα εξαρτηθεί, όπως εκτιμούν διπλωματικοί κύκλοι στη Λευκωσία, η πορεία των προσπαθειών για το Κυπριακό.

Το σημερινό ραντεβού θεωρείται καθοριστικό για τη συνέχεια. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών θα ενημερώσει αμέσως μετά τον Αντόνιο Γκουτέρες για τα αποτελέσματα των επαφών της, ιδίως για όσα συζητηθούν στην Άγκυρα. Ο ΓΓ του ΟΗΕ με τη σειρά του θα αποφασίσει αν θα συγκαλέσει νέα άτυπη πολυμερή διάσκεψη για το Κυπριακό.

Η Λευκωσία θεωρεί πολύ σημαντική τη συνάντηση Ολγκίν-Φιντάν, καθώς ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αποτελεί τον κύριο εκφραστή της τουρκικής πολιτικής στο Κυπριακό. Από τις δικές του τοποθετήσεις θα εξαρτηθεί αν ο ΓΓ θα συγκαλέσει νέα πολυμερή διάσκεψη. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, μετά τη συνάντησή του με τον Τουφάν Έρχιουρμαν την περασμένη Πέμπτη, τόνισε χαρακτηριστικά ότι μετά τη συνάντηση της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν με τον Χακάν Φιντάν θα μπορεί να ειπωθεί οτιδήποτε σχετικά με ημερομηνίες για την άτυπη πολυμερή διάσκεψη.

Ενδεικτικό του ότι ο Χακάν Φιντάν κρατά τα ηνία στο Κυπριακό φάνηκε και από τις έως τώρα συναντήσεις μεταξύ των δύο ηγετών στο νησί, αλλά και από τις επαφές της Ολγκίν. Ο Τουφάν Έρχιουρμαν δείχνει πολύ προσεκτικός στο τι λέει και τι αποφασίζεται, αφήνοντας να φανεί ότι δεν θέλει να κάνει κίνηση που θα δυσαρεστήσει την Άγκυρα. Η Ολγκίν από την άλλη έδειξε στους συνομιλητές της ότι λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τα «θέλω» της Άγκυρας.

Την περασμένη Πέμπτη οι δύο ηγέτες πραγματοποίησαν την πρώτη τους συνάντηση στην παρουσία της κ. Ολγκίν. Στο ανακοινωθέν που εκδόθηκε αμέσως μετά αναφέρθηκε ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετική και φιλική ατμόσφαιρα και ότι οι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για ευρύ φάσμα θεμάτων με στόχο τη δημιουργία κλίματος που ευνοεί τη διευθέτηση και τις προσπάθειες για την επίτευξη λύσης στο Κυπριακό.

Το ανακοινωθέν ανέφερε περαιτέρω ότι «οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι ο πραγματικός στόχος είναι η επίλυση του Κυπριακού με πολιτική ισότητα, όπως περιγράφεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι σημαντικά για τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος, αλλά δεν υποκαθιστούν την επίτευξη λύσης στο Κυπριακό».

Μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι οι δύο ηγέτες είχαν ουσιαστική συζήτηση για το Κυπριακό, «εξ ου και η συγκεκριμένη αναφορά στο ανακοινωθέν των Ηνωμένων Εθνών και στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ».

Στα κατεχόμενα, ο Τουφάν Ερχιουρμάν επέλεξε να μιλήσει για το χαλλούμι και τα σημεία διέλευσης, ενώ παράλληλα επέμεινε στους όρους που θέτει για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο της τριμερούς συνάντησης, που διήρκεσε πάνω από τρεις ώρες, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης διευκρίνισε ότι η ατζέντα της τ/κ πλευράς βασίστηκε σε τρεις άξονες: την πρόταση μεθοδολογίας τεσσάρων σημείων για τη συνολική επίλυση του Κυπριακού, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) που είχαν ξεκινήσει επί Ερσίν Τατάρ, και την πρόταση δέκα σημείων που είχε καταθέσει η τουρκοκυπριακή πλευρά σε προηγούμενο χρόνο.

Σχολιάζοντας την κοινή ανακοίνωση, ανέφερε ότι γίνεται λόγος για λύση στο πλαίσιο της πολιτικής ισότητας βάσει των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Διευκρίνισε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά ερμηνεύει την πολιτική ισότητα ως τη λήψη κοινών αποφάσεων σε θέματα «κοινής κυριαρχίας».

Παραδέχτηκε ότι το πρώτο σημείο της μεθοδολογίας τους έγινε εν μέρει αποδεκτό, αλλά τόνισε κατηγορηματικά ότι για την τουρκοκυπριακή πλευρά το θέμα δεν θεωρείται λήξαν αν δεν συμπεριληφθεί η εκ περιτροπής προεδρία. Επανέλαβε τη θέση ότι και τα τέσσερα βήματα της πρότασής τους πρέπει να ισχύουν σωρευτικά, ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη διαπραγμάτευσης για συνολική λύση.

Μετά τη Λευκωσία, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν μετέβη στην Αθήνα, όπου συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτη. Μετά την Άγκυρα, αναμένεται να μεταβεί στο Λονδίνο, ενώ δεν αποκλείεται και ταξίδι στις Βρυξέλλες.