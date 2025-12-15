Ένας Κινέζος δισεκατομμυριούχος φέρεται να έχει αποκτήσει περισσότερα από 100 παιδιά, τα οποία γεννήθηκαν μέσω εταιρειών παρένθετης μητρότητας. Ο επιχειρηματίας έχει εκφράσει την επιθυμία τα παιδιά του, στο μέλλον, να συνάψουν γάμους με απογόνους του ιδρυτή της Tesla και της SpaceX, Έλον Μασκ.

Ο Ξου Μπο, ένας 48χρονος επιχειρηματίας που ίδρυσε την εταιρεία διαδικτυακών παιχνιδιών Duoyi, αυτοαποκαλείται ως «ο πρώτος πατέρας της Κίνας» και, σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επαληθεύτηκαν ως δικές του από τη Wall Street Journal, έχει εμμονή με την απόκτηση τουλάχιστον «50 υψηλής ποιότητας γιων».

Σύμφωνα με το ίδιο Μέσο, η εταιρεία του έχει αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Ξου έχει αποκτήσει περισσότερα από 100 παιδιά μέσω παρένθετης μητρότητας στις ΗΠΑ.

Πώς έγινε γνωστή η υπόθεση του Κινέζου δισεκατομμυριούχου

Η υπόθεση πήρε εκρηκτικές διαστάσεις στα κινεζικά social media όταν η πρώην σύντροφός του ανήρτησε ότι ο Ξου έχει αποκτήσει περισσότερα από 300 παιδιά, εκ των οποίων -όπως υποστήριξε- τα 11 τα μεγάλωνε η ίδια επί χρόνια.

H πρώην σύντροφος του Ξου Μπο, Τανγκ Ζινγκ

«Ο αριθμός αυτός μπορεί ακόμη και να είναι υποεκτιμημένος, αλλά σίγουρα δεν είναι υπερβολικός» έγραψε η πρώην σύντροφός του, Τανγκ Ζινγκ, σε ανάρτηση στις 15 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τους India Times.

Οι δυο τους βρίσκονται πλέον σε δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια δύο θυγατέρων που έχουν αποκτήσει μαζί, με τον Ξου να ισχυρίζεται ότι η πρώην του τού οφείλει εκατομμύρια δολάρια για έξοδα που εκείνος κάλυπτε επί χρόνια – χωρίς ωστόσο να απαντά στις δημόσιες κατηγορίες της ότι έχει αποκτήσει εκατοντάδες παιδιά.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε το 2022 από λογαριασμό που συνδέεται με τον Ξου, φαίνεται μια σειρά από δεκάδες μικρά αγόρια μέσα σε μια έπαυλη, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Καθώς η κάμερα κινείται, τα παιδιά πετάγονται από τις καρέκλες τους και τρέχουν προς τον εικονολήπτη φωνάζοντας «μπαμπά!» στα κινεζικά.

«Φανταστείτε ένα σωρό μωρά να τρέχουν προς το μέρος σας – πώς σας φαίνεται αυτό;» αναφέρεται στη λεζάντα του βίντεο, σύμφωνα με το ίδιο Μέσο. «Ρίξτε μια ματιά. Εκτός από το αγαπημένο σας πρόσωπο, τι είναι πιο χαριτωμένο από τα παιδιά;».

Εκπρόσωπος της Duoyi δήλωσε στη Wall Street Journal ότι «μεγάλο μέρος όσων περιγράφετε δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια». Ωστόσο, ο εκπρόσωπος, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει το όνομά του, δεν απάντησε όταν του ζητήθηκαν συγκεκριμένες διευκρινίσεις.

Ονειρεύεται κάποια από τα παιδιά του να παντρευτούν εκείνα του Έλον Μασκ

Η εμμονή του Κινέζου δισεκατομμυριούχου να δημιουργήσει μια οικογενειακή δυναστεία φέρεται να έχει ως έμπνευση τον Έλον Μασκ. Μάλιστα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Ξου έχει αναρτήσει στο Weibo φαντασιώσεις για το ενδεχόμενο τα παιδιά του να παντρευτούν κάποια μέρα τα παιδιά του Μασκ.

Το καλοκαίρι του 2023, δικαστής στην Καλιφόρνια εξέτασε αιτήματα του Ξου για την αναγνώρισή του ως γονέα τεσσάρων αγέννητων παιδιών, καθώς και τουλάχιστον 8 ακόμη παιδιών που είχε αποκτήσει μέσω παρένθετων μητέρα, τις οποίες είχε πληρώσει. Ο δικαστής συγκάλεσε άμεσα κλειστή ακρόαση και ο Ξου εμφανίστηκε μέσω βιντεοκλήσεις.

Ο Κινέζος δισεκατομμυριούχος δήλωσε στον δικαστή ότι επιθυμούσε να αποκτήσει 20 ή περισσότερα παιδιά γεννημένα στις ΗΠΑ -συγκεκριμένα, αγόρια, τα οποία χαρακτήρισε ανώτερα- ώστε να αναλάβουν μελλοντικά την επιχείρησή του.

Δεν έχει καν γνωρίσει κάποια από τα παιδιά του

Σύμφωνα με το αμερικανικό Μέσο, πολλά από τα παιδιά του ζούσαν σε σπίτι στο Ίρβιν της Καλιφόρνια και μεγάλωναν με νταντάδες. Ο Ξου ανέφερε στον δικαστή ότι δεν τα είχε γνωρίσει ακόμη, επειδή ήταν απασχολημένος με τη δουλειά του, αλλά πρόσθεσε ότι σχεδίαζε να τα φέρει σύντομα στην Κίνα.

Ο δικαστής απέρριψε το αίτημά του για γονικά δικαιώματα, αφήνοντας τα αγέννητα παιδιά σε νομικό κενό και φέρνοντας στο φως μια ακραία βιομηχανία εταιρειών παρένθετης μητρότητας που βοηθούν πλούσιους Κινέζους επιχειρηματίες να αποκτούν παιδιά γεννημένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε η Wall Street Journal.

