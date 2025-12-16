Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα στο κεντρικό Μεξικό, όταν μικρό αεροσκάφος συνετρίβη κατά τη διάρκεια προσπάθειας αναγκαστικής προσγείωσης, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Όπως δήλωσε ο συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Πολιτείας του Μεξικού, Αντριάν Ερνάντες, το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Σαν Ματέο Ατένκο, μια βιομηχανική ζώνη σε απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο της Τολούκα και περίπου 50 χιλιομέτρων δυτικά της Πόλης του Μεξικού.

🔴 Momento del impacto del jet en #Toluca, captado por cámaras de seguridad de vecinos, muestra la escena previa al accidente que dejó 10 fallecidos.



📹: Especial. pic.twitter.com/SrIJSof1DG December 15, 2025

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Ακαπούλκο, στις ακτές του Ειρηνικού.

#Now #Mexico A Cessna Citation III Reg XA-PRO jet has crashed on approach to #Toluca TLC/MMTO at #SanPedroTotoltepec. Plane had departed #Acapulco ACA/MMAA. With possibly 10 people on board, authorities report no survivors. pic.twitter.com/OpRRDO2I0w December 15, 2025

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες των αρχών, το ιδιωτικό τζετ είχε δηλωμένους οκτώ επιβάτες και δύο μέλη πληρώματος. Ωστόσο, αρκετές ώρες μετά τη συντριβή είχαν ανασυρθεί επτά σοροί από το σημείο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονταν.

Desplome de avioneta en Toluca. Un Jet proveniente de Acapulco se impactó contra una bodega en la zona industrial.



El Secretario de Seguridad del Estado de México confirma que viajaban 10 personas en la aeronave. #Toluca #AccidenteAereo #NoticiasEnVivo #Mexico #Edomex pic.twitter.com/OyoeYgOxFs December 15, 2025

Ο Αντριάν Ερνάντες ανέφερε ότι το αεροσκάφος φαίνεται να επιχείρησε να προσγειωθεί σε γήπεδο ποδοσφαίρου, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει, καθώς προσέκρουσε στη μεταλλική οροφή γειτονικής επιχείρησης. Η πρόσκρουση προκάλεσε εκτεταμένη πυρκαγιά, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να σπεύδουν άμεσα στην περιοχή.

Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε προληπτική εκκένωση της ευρύτερης περιοχής. Όπως δήλωσε η δήμαρχος του Σαν Ματέο Ατένκο, Άνα Μουνίς, στο τηλεοπτικό δίκτυο Milenio, περίπου 130 άτομα απομακρύνθηκαν από τα κτίρια που βρίσκονταν κοντά στο σημείο της συντριβής.

Τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

protothema.gr