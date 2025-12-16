Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα στο κεντρικό Μεξικό, όταν μικρό αεροσκάφος συνετρίβη κατά τη διάρκεια προσπάθειας αναγκαστικής προσγείωσης, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
Όπως δήλωσε ο συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Πολιτείας του Μεξικού, Αντριάν Ερνάντες, το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Σαν Ματέο Ατένκο, μια βιομηχανική ζώνη σε απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο της Τολούκα και περίπου 50 χιλιομέτρων δυτικά της Πόλης του Μεξικού.
Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Ακαπούλκο, στις ακτές του Ειρηνικού.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες των αρχών, το ιδιωτικό τζετ είχε δηλωμένους οκτώ επιβάτες και δύο μέλη πληρώματος. Ωστόσο, αρκετές ώρες μετά τη συντριβή είχαν ανασυρθεί επτά σοροί από το σημείο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονταν.
Ο Αντριάν Ερνάντες ανέφερε ότι το αεροσκάφος φαίνεται να επιχείρησε να προσγειωθεί σε γήπεδο ποδοσφαίρου, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει, καθώς προσέκρουσε στη μεταλλική οροφή γειτονικής επιχείρησης. Η πρόσκρουση προκάλεσε εκτεταμένη πυρκαγιά, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να σπεύδουν άμεσα στην περιοχή.
Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε προληπτική εκκένωση της ευρύτερης περιοχής. Όπως δήλωσε η δήμαρχος του Σαν Ματέο Ατένκο, Άνα Μουνίς, στο τηλεοπτικό δίκτυο Milenio, περίπου 130 άτομα απομακρύνθηκαν από τα κτίρια που βρίσκονταν κοντά στο σημείο της συντριβής.
Τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.