Σοβαρά ερωτήματα για τα κίνητρα και τον βαθμό προετοιμασίας του αιματηρού περιστατικού που σημειώθηκε σε σχολείο της περιφέρειας της Μόσχας εγείρουν νέα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιούνται από τις ρωσικές αρχές και μέσα ενημέρωσης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 15χρονος Τιμοφέι Κ., ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι, σκοτώνοντας ένα 10χρονο παιδί, φέρεται να σχεδίαζε ακόμη και την ανατίναξη του σχολικού συγκροτήματος.
Όπως μεταδίδουν ρωσικά μέσα, ο ανήλικος προετοιμαζόταν για την επίθεση επί αρκετές ημέρες. Στο διάστημα αυτό είχε συντάξει ένα κείμενο 11 σελίδων με τίτλο «Η οργή μου», το οποίο απέστειλε σε συμμαθητές του. Στο συγκεκριμένο μανιφέστο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εξέφραζε έντονο μίσος απέναντι στην κοινωνία και προχωρούσε σε διαχωρισμούς ανθρώπων με βάση την εθνικότητα και τη θρησκεία τους.
Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο 15χρονος φέρεται να κατέγραψε σε βίντεο τις πράξεις του, να ρωτούσε μαθητές για την καταγωγή τους και να καταδίωξε έναν από αυτούς, τον οποίο στη συνέχεια μαχαίρωσε. Το θύμα, μαθητής της τετάρτης τάξης, είχε καταγωγή από το Τατζικιστάν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.
Οι έρευνες αποκάλυψαν επίσης φωτογραφίες του εξοπλισμού που είχε στην κατοχή του, στις οποίες εμφανίζονται σύμβολα νεοναζιστικού περιεχομένου και αναφορές σε γνωστές μαζικές δολοφονίες. Παράλληλα, ρωσικά μέσα αναφέρουν ότι ο ανήλικος είχε κατασκευάσει αντικείμενο που έμοιαζε με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και εξετάζεται το ενδεχόμενο να σκόπευε να το μεταφέρει μαζί του στο σχολείο.
Στους λογαριασμούς του 15χρονου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εντοπίστηκαν φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο και διακριτικά με το έμβλημα της ρωσικής νεοναζιστικής ομάδας «Rusich».
Οι έρευνες για την πλήρη αποσαφήνιση της υπόθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.