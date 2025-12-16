Σοβαρά ερωτήματα για τα κίνητρα και τον βαθμό προετοιμασίας του αιματηρού περιστατικού που σημειώθηκε σε σχολείο της περιφέρειας της Μόσχας εγείρουν νέα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιούνται από τις ρωσικές αρχές και μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 15χρονος Τιμοφέι Κ., ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι, σκοτώνοντας ένα 10χρονο παιδί, φέρεται να σχεδίαζε ακόμη και την ανατίναξη του σχολικού συγκροτήματος.

Όπως μεταδίδουν ρωσικά μέσα, ο ανήλικος προετοιμαζόταν για την επίθεση επί αρκετές ημέρες. Στο διάστημα αυτό είχε συντάξει ένα κείμενο 11 σελίδων με τίτλο «Η οργή μου», το οποίο απέστειλε σε συμμαθητές του. Στο συγκεκριμένο μανιφέστο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εξέφραζε έντονο μίσος απέναντι στην κοινωνία και προχωρούσε σε διαχωρισμούς ανθρώπων με βάση την εθνικότητα και τη θρησκεία τους.

On the social media accounts of 15-year-old Timofey, who attacked a school in the Moscow region, photos were found showing him wearing body armor and patches with the emblem of the Russian neo-Nazi detachment "Rusich," featuring an eight-pointed kolovrat.



Before the attack, he… pic.twitter.com/qkb4I4Znaj — Visegrád 24 (@visegrad24) December 16, 2025

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο 15χρονος φέρεται να κατέγραψε σε βίντεο τις πράξεις του, να ρωτούσε μαθητές για την καταγωγή τους και να καταδίωξε έναν από αυτούς, τον οποίο στη συνέχεια μαχαίρωσε. Το θύμα, μαθητής της τετάρτης τάξης, είχε καταγωγή από το Τατζικιστάν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Οι έρευνες αποκάλυψαν επίσης φωτογραφίες του εξοπλισμού που είχε στην κατοχή του, στις οποίες εμφανίζονται σύμβολα νεοναζιστικού περιεχομένου και αναφορές σε γνωστές μαζικές δολοφονίες. Παράλληλα, ρωσικά μέσα αναφέρουν ότι ο ανήλικος είχε κατασκευάσει αντικείμενο που έμοιαζε με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και εξετάζεται το ενδεχόμενο να σκόπευε να το μεταφέρει μαζί του στο σχολείο.

On the social media accounts of 15-year-old Timofey K., who attacked a school in the Moscow region with a knife and killed a 4th-grade student, photos were found showing him wearing body armor and patches reading “No Live Matter.”



The images also show a helmet covered with… pic.twitter.com/aQWfSB8ct1 December 16, 2025

Στους λογαριασμούς του 15χρονου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εντοπίστηκαν φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο και διακριτικά με το έμβλημα της ρωσικής νεοναζιστικής ομάδας «Rusich».

A 15-year-old named Timofey, who stabbed a child at a school in Russia’s Moscow region, was allegedly planning to blow up the school.



According to media reports, the teenager prepared for the attack over several days. During that time, he wrote an 11-page text titled “My Anger”… pic.twitter.com/sesXsXabRU December 16, 2025

Οι έρευνες για την πλήρη αποσαφήνιση της υπόθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

protothema.gr