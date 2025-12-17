Σε ποινή οκτώ ετών κάθειρξης καταδικάστηκε ο πρώην επικεφαλής του νεκροτομείου της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ, για εμπορία ανθρώπινων οργάνων και λειψάνων, σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής Δικαιοσύνης που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη.

Ο Σέντρικ Λοτζ, 58 ετών, και η σύζυγός του Ντενίζ Λοτζ, 65 ετών, η οποία καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους και μίας ημέρας για το ότι μεσολάβησε στην πώληση κλεμμένων οργάνων, συνελήφθησαν τον Μάιο του 2023.

U.S. Middle District Judge Matthew W. Brann went above the guidelines Tuesday when he sentenced Cedric and Denise Lodge of Manchester, New Hampshire. https://t.co/4Gf5whDqFM December 17, 2025

Ο Σέντρικ Λοτζ, που έως τον Μάιο του 2023 ήταν διευθυντής του νεκροτομείου της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, κατηγορήθηκε ότι συμμετείχε από το 2018 έως το 2022 σε «εθνικό κύκλωμα προσώπων που αγόραζε και πουλούσε ανθρώπινα λείψανα που είχαν κλαπεί από το Χάρβαρντ και από νεκροτομείο του Αρκάνσας», σύμφωνα με την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη.

Ο επικεφαλής του νεκροτομείου του περίβλεπτου πανεπιστημίου, ενός εκ των παλαιότερων στις ΗΠΑ που βρίσκεται κοντά στη Βοστόνη, «έκλεβε όργανα και μέλη πτωμάτων που είχαν δωριστεί στην επιστήμη για ιατρική έρευνα και εκπαίδευση, πριν από την αποτέφρωσή τους».

Ο Σέντρικ Λοτζ «είχε αφαιρέσει ανθρώπινα λείψανα, συμπεριλαμβανομένων οργάνων, εγκεφάλων, δέρματος, χεριών, προσώπων και κεφαλιών και άλλα μέλη από πτώματα που είχαν παραχωρηθεί για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς», δήλωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης στην ανακοίνωσή του.

Federal prosecutors have recommended that the court impose a 10-year prison sentence for former Harvard Medical School morgue manager Cedric Lodge following his admission to stealing and selling body parts from cadavers donated to the school. https://t.co/XPS0EwUycG pic.twitter.com/hgfpKeeFPU December 10, 2025

Πήρε τα λείψανα αυτά «χωρίς να το γνωρίζει ο εργοδότης του, ο δωρητής και η οικογένεια του δωρητή», και τα μετέφερε στην κατοικία του στο Νιου Χάμσαϊρ.

«Αφού πουλούσε τα λείψανα με τη σύζυγό του Ντενίζ Λοτζ, τα έστελνε σε αγοραστές σε άλλες πολιτείες, ή ο ίδιος ο αγοραστής τα έπαιρνε απευθείας και τα μετέφερε μόνος του», δήλωσε το υπουργείο, τονίζοντας ότι τα ανθρώπινα λείψανα «επαναπωλούνταν για κέρδος».

