Το Στρασβούργο-πρωτεύουσα των Χριστουγέννων για τη Γαλλία- αλλά και έδρα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου μπορεί να είναι στολισμένο και μια από τις πλέον χαμηλά σε εγκληματικότητα περιοχές στο εξάγωνο και την Ευρώπη αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει πως δεν συμβαίνουν και ακρότητες και μάλιστα «εισαγόμενες». Εχθές -16 Δεκεμβρίου στις 23.00 ομάδα της ελληνικής αποστολής δημοσιογράφων που καλύπτει την ολομέλεια βρέθηκε μπροστά σε μια ακραία κατάσταση πολυεπίπεδης βίας.

Ο Νίκος Παππάς, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν σε εστιατόριο μπαρ στο κεντρικότερο σημείο της πόλης παράλληλα με τους Έλληνες δημοσιογράφους, αλλά όχι και στην ίδια παρέα. Δύο από τα μέλη της ομάδας αποφάσισαν πως η βραδιά είχε τελειώσει χαιρέτησαν και κατευθύνθηκαν προς την έξοδο του χώρου. Ο ευρωβουλευτής σηκώθηκε και ζήτησε τον λόγο από τον δημοσιογράφο φωνάζοντας πως τον είχε πατήσει και δεν ζήτησε συγγνώμη. Ο δημοσιογράφος φανερά αιφνιδιασμένος είπε στον Ευρωβουλευτή πως ποτέ δεν τον ακούμπησε και πως εκείνος επιχείρησε να τον ρίξει με τρικλοποδιά στο έδαφος.

Ο Παππάς στη συνέχεια ακολούθησε προς την έξοδο τους δυο δημοσιογράφους. Στον διάδρομο της εξόδου έπιασε από τον λαιμό, όντας από πίσω του, τον δημοσιογράφο και τον χτύπησε επανειλημμένα. Ο δημοσιογράφος που δέχθηκε την επίθεση έπεσε στο πάτωμα ανήμπορος να αντιδράσει μπροστά στα σχεδόν 2 μέτρα και την σωματοδομή του πρώην μπασκετμπολίστα.

Οι δυο δημοσιογράφοι σε απόλυτο σοκ τρέμοντας μπήκαν ξανά στο εστιατόριο και απευθύνθηκαν στους υπόλοιπους. Η ομάδα των δημοσιογράφων βγήκε από τον χώρο στον οποίο συνάντησε τον ευρωβουλευτή σε έξαλλη κατάσταση να επιχειρεί και πάλι να επιτεθεί στον δημοσιογράφο. Οι απειλές συνοδεύτηκαν από κάτι ακόμη πιο ακραίο: “σε χτύπησα γιατί κοίτα πως είσαι”… εκεί έγινε απόλυτα σαφές πως ο ευρωβουλευτής δεν είχε απολύτως καμία διάθεση να κρυφτεί πίσω από “δικαιολογίες”. Είχε ομολογήσει την βίαιη επίθεση και επέμενε πως ήταν μονό η αρχή… μετά από 20λεπτη “επιχείρηση” ο ευρωβουλευτής έφυγε από το σημείο λέγοντας “απολογούμαι σε εσάς για την έντασή” και ο δημοσιογράφος επέστρεψε σε κατάσταση απόλυτου σοκ στο ξενοδοχείο του.

Ο δημοσιογράφος αναφέρει πως μια ώρα αργότερα ο Νίκος Παπάς του έστειλε μηνύματα συγγνώμης και τον κάλεσε τηλεφωνικά μονό που και αυτό φαίνεται να το μετάνιωσε καθώς λεπτά αργότερα τα διέγραψε (φωτο). Την επομένη ο δημοσιογράφος αλλά και τα περισσότερα μέλη της ελληνικής αποστολής είδαν τον Νίκο Παππά να κατεβαίνει στο λόμπι του ξενοδοχείο διαμένει τελικώς στο ίδιο και να κάθετε στο ίδιο τραπέζι με το θύμα του…“Καλήμερα όλα καλά;” ήταν το πρώτο πράγμα που είπε την ώρα που με άνεση κάθισε για το πρωινό… ο Έλληνας δημοσιογράφος του ζήτησε να αποχωρήσει με τον Παπά να σημειώνει “δεν μπορώ να πιω καφέ στο ξενοδοχείο μου;:

Το θύμα της επίθεσης όντας επί ώρες σε σοκ με τα όσα υπέστη σωματικά αλλά και λεκτικά ισχυρίζεται πως έχει λάβει και στο παρελθόν απειλητικά μηνύματα από τον Παππά την περίοδο που ο τελευταίος ήταν αθλητής και δεν ανήκε στο σύνολο των εκλεγμένων εκπροσώπων της χώρας μας στην Ευρώπη.

Ο δημοσιογράφος συνοδεία της υπόλοιπης δημοσιογραφικής ομάδας στο Στρασβούργο κατέθεσε μήνυση στα κεντρικά της Γαλλικής Αστυνομικής Διεύθυνσης της πόλης για περισσότερο από μία ώρα και κινήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου καθώς η επίθεση και η χειροδικία δεν περιλαμβάνονται στις διάταξης της ασυλίας για τους ευρωβουλευτές.

Το πλήρες κείμενο της μήνυσης:

Ο Νίκος Γιαννόπουλος περιγράφει τα γεγονότα στη μήνυσή του, ως εξής:

— Στις 16/12/2025 περί ώρα 22:30, έφτασα συνοδευόμενος από αρκετούς φίλους δημοσιογράφους όπως εγώ, στο εστιατόριο AEDAEN, που βρίσκεται στην οδό 04-06 rue des Aveugles στο Στρασβούργο.

— Διευκρινίζω ότι ήρθαμε στο Στρασβούργο για τη συνέλευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του μηνός Δεκεμβρίου.

— Αποφασίσαμε να πάμε σε αυτό το μπαρ για να πιούμε ένα ποτό.

— Περί ώρα 22:45 έφτασε ένας Ευρωβουλευτής, ο Παππάς Νικόλαος, τον οποίο γνωρίζουμε καλά στη χώρα μας, την Ελλάδα

— Τον γνωρίζουμε διότι πρόκειται για πρώην μπασκετμπολίστα στην Ελλάδα

— Ήμασταν στο μπαρ και ο κ. Παππάς, ήταν με φίλους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθισμένος σε τραπέζι.

— Έπειτα, περί ώρα 23:30, βγήκα στον διάδρομο του μπαρ συνοδευόμενος από μία κυρία δημοσιογράφο,

— Τη στιγμή που περνούσα μπροστά από τον κ. PAPPAS, εκείνος άπλωσε τα πόδια του και τον άγγιξα.

— Του είπα: «συγγνώμη, τι κάνετε, μη με αγγίζετε».

— Ο κ. Παππάς σηκώθηκε και είπε: «πάμε έξω να σου δείξω».

— Στη συνέχεια συνέχισα να περπατώ στον διάδρομο με τη φίλη μου δημοσιογράφο.

— Ο κ. Παππάς μας ακολούθησε στον διάδρομο και ήρθε πίσω μου για να μου καταφέρει δύο γροθιές στο πίσω μέρος του κεφαλιού, αριστερά.

— Στη συνέχεια με έσπρωξε και έπεσα στο έδαφος.

— Σηκώθηκα και επέστρεψα στο εσωτερικό του μπαρ.

— Ο κ. Παππάς προσπάθησε να δικαιολογηθεί λέγοντας ότι του πάτησα το πόδι και ότι δεν ζήτησα συγγνώμη.

— Διευκρινίζω ότι ποτέ δεν πάτησα το πόδι του Παππά

— Προσπαθήσαμε να συζητήσουμε μαζί του, αλλά απάντησε: «σε χτύπησα γιατί κοίτα πώς είσαι».

— Φύγαμε από το σημείο και ο κ. Παππάς απευθύνθηκε στους άλλους δημοσιογράφους λέγοντας ότι τους ζητά συγγνώμη, αλλά όχι σε εμένα.

— Το επόμενο πρωί, περί ώρα 09:30, ενώ καθόμουν στην αίθουσα πρωινού του ξενοδοχείου IBIS, που βρίσκεται στην αποβάθρα quai de Paris στο Στρασβούργο,

— Ο κ. Παππάς ήρθε και κάθισε στο ίδιο τραπέζι με εμένα.

— Τον ρωτήσαμε τι έκανε εκεί και απάντησε ότι ήρθε να απολαύσει τον πρωινό του καφέ.

— Πιστεύω ότι ο κ. Παππάς μου κρατά κακία έπειτα από άρθρο που είχα γράψει πριν 8 χρόνια σε εφημερίδα στην ΕΛΛΑΔΑ, όταν ήταν μπασκετμπολίστας.

— Μου είχε στείλει ακόμα και απειλές μέσω SMS εκείνη την περίοδο.

— Έχω μικρούς πόνους στο πίσω μέρος του κεφαλιού και είναι λίγο πρησμένο (οπτική παρατήρηση).

— Δεν θα επισκεφθώ γιατρό για τα γεγονότα αυτά.

— Διευκρινίζω ότι στο μπαρ όπου έλαβαν χώρα τα γεγονότα υπάρχουν κάμερες.

— Καταθέτω μήνυση κατά του κ. Νικόλαου Παππά για τα αναφερόμενα γεγονότα.

— Έχω ενημερωθεί για το δικαίωμά μου να ζητήσω αποζημίωση και να υποστηριχθώ από ένωση βοήθειας θυμάτων.

Προς άμεση διαγραφή από τον ΣΥΡΙΖΑ

Εκτός Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παππάς μετά το άγριο επεισόδιο και την επίθεση στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο. Ο Νίκος Παππάς θα παραπεμφθεί και στην επιτροπή δεοντολογίας.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν πως ο Σωκράτης Φάμελλος έθεσε εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον Νίκο Παππά για την απαράδεκτη συμπεριφορά του.

Παράλληλα, αιτείται άμεσα στην επιτροπή δεοντολογίας τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Για την απόφαση του ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη.

protothema.gr