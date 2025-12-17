Στο σκοτάδι εξακολουθούν να βρίσκονται οι έρευνες για τον θάνατο καθηγητή του MIT τον οποίο άγνωστος δράστης πυροβόλησε στο σπίτι του, κοντά στη Βοστώνη, αργά τη Δευτέρα.

Ο 47χρονος Νούνο Γκόμες Λουρέιρο, καθηγητής πυρηνικής επιστήμης και μηχανικής από την Πορτογαλία, πέθανε λίγες ώρες αργότερα, το πρωί της Τρίτης, στο νοσοκομείο.

Ο Λουρέιρο ήταν παντρεμένος και είχαν με τη σύζυγό του τρία παιδιά «ηλικίας από δημοτικού έως πανεπιστημίου».

Οι αστυνομικοί δέχτηκαν κλήση για πυροβολισμούς σε διαμέρισμα περίπου στις 20:30 της Δευτέρας (τοπική ώρα, 03:30 της Τρίτης στην Ελλάδα), αναφέρει το BBC.

Το CBS News μετέδωσε ότι γείτονας άκουσε «τρεις δυνατούς κρότους» και σκέφτηκε ότι κάποιος κλοτσούσε μια πόρτα.

Για την ώρα δεν έχουν γίνει συλλήψεις και η αστυνομία αντιμετωπίζει το περιστατικό ως «εν ενεργεία και συνεχιζόμενη έρευνα για ανθρωποκτονία».

Ο Λουρέιρο αποφοίτησε από το Instituto Superior Técnico της Λισαβόνας το 2000 με πτυχίο στη Φυσική και απέκτησε διδακτορικό στη Φυσική από το Imperial College του Λονδίνου το 2005. Εντάχθηκε στο διδακτικό προσωπικό του MIT το 2016 και ορίστηκε διευθυντής του Κέντρου Επιστήμης Πλάσματος και Σύντηξης του MIT το 2024.

Ήταν γνωστός για τη βραβευμένη έρευνά του στη δυναμική του μαγνητισμένου πλάσματος. Πρόκειται για τη μελέτη του πλάσματος όταν επηρεάζεται από την παρουσία ενός εξωτερικού μαγνητικού πεδίου.

Μέρος της μελέτης του ήταν πώς να αξιοποιήσει την πυρηνική σύντηξη για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με το CBS. Η ενέργεια από την πυρηνική σύνταξη είναι όχι μόνο απεριόριστη αλλά και «καθαρή» χωρίς επικίνδυνα παραπροϊόντα, όπως αυτή της πυρηνικής.

