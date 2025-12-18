Στιγμές πανικού σημειώθηκαν σε μπαρ στη Λίμα του Περού, όταν ο τραγουδιστής Κάρλος Σουάρεζ υπέστη ηλεκτροπληξία τη στιγμή που έπιασε το μικρόφωνο κατά τη διάρκεια ζωντανής εμφάνισης.

Στο βίντεο από όσα σημειώθηκαν στη συναυλία της μπάντας Mi Major Amigo Scott, φαίνεται ο Σουάρεζ να πιάνει το μικρόφωνο για να παρουσιάσει το συγκρότημα αλλά αντί γι’ αυτό άρχισε να φωνάζει «ωχ, ωχ, ωχ» πριν να πέσει προς τα πίσω.

Ευτυχώς για τον Σουάρεζ ένας ηχολήπτης και το μέλος μιας άλλης μπάντα του έσωσαν τη ζωή αποσυνδέοντας το καλώδιο του μικροφώνου από την πρίζα, ενώ οι θεατές κοντά στη σκηνή φώναζαν: «Το ρεύμα, το ρεύμα».

😱 A rock singer was electrocuted by a microphone in Peru. https://t.co/qQWmUV4azD pic.twitter.com/x0LpFK7Mfu — TMZ (@TMZ) December 17, 2025

Ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με εγκαύματα με τον ίδιο, μέσω Instagram, να καθησυχάζει τους φίλους του με βίντεο στα social media.

«Αυτό που συνέβη θα μπορούσε να είχε θανατηφόρες συνέπειες. Αλλά είμαι καλά από πλευράς υγείας. Έχω μερικά εγκαύματα στο λαιμό μου, αλλά ευτυχώς δεν έχω άλλες επιπλοκές» είπε ο Σουάρεζ περιγράφοντας πως «όταν σύνδεσα την κιθάρα μου στον ενισχυτή, άγγιξα το μικρόφωνο και έπαθα ηλεκτροπληξία που με παρέλυσε για περίπου επτά δευτερόλεπτα. Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να φωνάξω και να πέσω στο πάτωμα. Τότε το μικρόφωνο έπεσε στο λαιμό μου και μου προκάλεσε δύο εγκαύματα πρώτου βαθμού, τα οποία ευτυχώς ήταν επιφανειακά, γι’ αυτό και ο λαιμός μου είναι με επίδεσμο και παίρνω φάρμακα. Αλλά χαίρομαι που μπορώ να πω ότι, εκτός από τα εγκαύματα στο λαιμό μου, είμαι σε καλή κατάσταση. Πέρασα μια πολύ τραυματική κατάσταση και παραλίγο να χάσω τη ζωή μου. Ό,τι και αν συνέβη, θέλω να βεβαιωθώ ότι τέτοια πράγματα δεν θα ξανασυμβούν. Δεν θα ήθελα να μάθω ότι ένας συνάδελφος που, όπως εγώ, αφιερώνεται στην ανεξάρτητη μουσική σκηνή, πρέπει να βιώσει αυτό που βίωσα εγώ».

protothema.gr