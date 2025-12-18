Ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα οχήματα έπληξε πλοίο στο λιμάνι του Ροστόφ επί του Ντον στη Ρωσία, με τις αρχές να κάνουν λόγο για θύματα μεταξύ των μελών του πληρώματος, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται αν πρόκειται για νεκρούς ή τραυματίες.

Ο Σλιούσαρ έκανε επίσης λόγο για πλήγματα σε υπό ανέγερση πολυκατοικία και σπίτια που πήραν φωτιά στην πόλη, προσθέτοντας πως «διευκρινίζονται» πληροφορίες για θύματα.

Ukrainian forces attacked a vessel in the port of Rostov-on-Don



According to preliminary information, there are casualties among the crew, the regional governor said.



Reports indicate at least five explosions in the northern and central parts of Rostov.

Οι αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον πέντε εκρήξεις στα βόρεια και κεντρικά τμήματα του Ροστόφ.

🇺🇦🇷🇺 A residential building in Rostov-on-Don (Russia) was damaged following a Ukrainian attack on the city.



A residential building in Rostov-on-Don (Russia) was damaged following a Ukrainian attack on the city.



1/2 pic.twitter.com/jhAvonOJsm — Zaryon OSINT (@zarGEOINT) December 17, 2025

