Ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα οχήματα έπληξε πλοίο στο λιμάνι του Ροστόφ επί του Ντον στη Ρωσία, με τις αρχές να κάνουν λόγο για θύματα μεταξύ των μελών του πληρώματος, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται αν πρόκειται για νεκρούς ή τραυματίες.
Ο Σλιούσαρ έκανε επίσης λόγο για πλήγματα σε υπό ανέγερση πολυκατοικία και σπίτια που πήραν φωτιά στην πόλη, προσθέτοντας πως «διευκρινίζονται» πληροφορίες για θύματα.
Οι αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον πέντε εκρήξεις στα βόρεια και κεντρικά τμήματα του Ροστόφ.