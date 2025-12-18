Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε αεροδρόμιο της Βόρειας Καρολίνας, όταν ένα μικρό αεροσκάφος τύπου Cessna C550 συνετρίβη κατά την προσγείωση, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός WBTV, το αεροσκάφος συνετρίβη στο Περιφερειακό Αεροδρόμιο του Statesville γύρω στις 10:15 το πρωί, τοπική ώρα. Από τη συντριβή προκλήθηκε εκτεταμένη πυρκαγιά, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως στο επέβαιναν έξι άτομα. Επίσημα, δεν έχει διευκρινιστεί ο ακριβής αριθμός των επιβαινόντων ούτε ο αριθμός των θυμάτων.

BREAKING: A small aircraft has crashed at #Statesville Regional Airport north of Charlotte, North Carolina. We are working to learn more. pic.twitter.com/60i0L1bqNv December 18, 2025

Εικόνες που κυκλοφόρησαν από τον χώρο του αεροδρομίου δείχνει το αεροσκάφος τυλιγμένο στις φλόγες, αμέσως μετά τη συντριβή του. Οι αρμόδιες αρχές και τα σωστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο, ενώ ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια της συντριβής.

Plane crash rocks Statesville Regional Airport in North Carolina, emergency teams rush to the crash site.



Follow Press TV on Telegram: https://t.co/h0eMpigtxM pic.twitter.com/yYbj3DX7SN — PressTV Extra (@PresstvExtra) December 18, 2025

Το Περιφερειακό Αεροδρόμιο του Statesville βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον κόμβο των αυτοκινητοδρόμων I-77 και I-40 και απέχει περίπου 10 λεπτά οδικώς από το κέντρο της πόλης και 40 μίλια από τη Σάρλοτ.

