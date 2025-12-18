Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε αεροδρόμιο της Βόρειας Καρολίνας, όταν ένα μικρό αεροσκάφος τύπου Cessna C550 συνετρίβη κατά την προσγείωση, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός WBTV, το αεροσκάφος συνετρίβη στο Περιφερειακό Αεροδρόμιο του Statesville γύρω στις 10:15 το πρωί, τοπική ώρα. Από τη συντριβή προκλήθηκε εκτεταμένη πυρκαγιά, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως στο επέβαιναν έξι άτομα. Επίσημα, δεν έχει διευκρινιστεί ο ακριβής αριθμός των επιβαινόντων ούτε ο αριθμός των θυμάτων.
Εικόνες που κυκλοφόρησαν από τον χώρο του αεροδρομίου δείχνει το αεροσκάφος τυλιγμένο στις φλόγες, αμέσως μετά τη συντριβή του. Οι αρμόδιες αρχές και τα σωστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο, ενώ ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια της συντριβής.
Το Περιφερειακό Αεροδρόμιο του Statesville βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον κόμβο των αυτοκινητοδρόμων I-77 και I-40 και απέχει περίπου 10 λεπτά οδικώς από το κέντρο της πόλης και 40 μίλια από τη Σάρλοτ.