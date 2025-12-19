Νεκρός βρέθηκε ο Κλαούντιο Βαλέντε, ο άνδρας που οι αμερικανικές Αρχές θεωρούσαν βασικό ύποπτο για την αιματηρή επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, η οποία προκάλεσε τον θάνατο δύο φοιτητών και τον τραυματισμό εννέα ακόμη ανθρώπων την περασμένη Κυριακή.

Σύμφωνα με το CNN, που επικαλείται αστυνομικές πηγές και νομικά έγγραφα, ο 48χρονος Πορτογάλος είχε σκοτώσει και έναν καθηγητή του MIT μετά το «χτύπημα» στο Brown. Ο καθηγητής ονομαζόταν Νούνο Λουρέιρο και ο Καλέντε είχε παρακολουθήσει το ίδιο ακαδημαϊκό πρόγραμμα μαζί του στη χώρα καταγωγής τους.

Οι Αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες γύρω από τον θάνατό του δράστη, ενώ άγνωστα παραμένουν και τα κίνητρά του.

Ο Καλέντε εντοπίστηκε νεκρός σε μια αποθήκη στο Σάλεμ του Νιου Χάμσαϊρ, ενώ στο ίδιο σημείο βρέθηκαν μια τσάντα ταχυδρόμου, όπλα και άλλα στοιχεία που τον συνέδεαν με το έγκλημα.

Το αμερικανικό δίκτυο αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το πώς οι αστυνομικές Αρχές είχαν φτάσει, τα τελευταία 24ωρα, στα ίχνη του Βαλέντε. Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα, δύο πρώιμα στοιχεία αποδείχθηκαν καθοριστικά για τον εντοπισμό του. Το πρώτο προήλθε από καθαριστή του Πανεπιστημίου Brown, ο οποίος είχε αναφέρει στους αστυνομικούς ότι είχε παρατηρήσει στην πανεπιστημιούπολη ένα ύποπτο άτομο με χειρουργική μάσκα, του οποίου η ενδυμασία ταίριαζε με εικόνες που η αστυνομία είχε δημοσιοποιήσει επανειλημμένα. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, ο άνδρας «περπατούσε κουτσαίνοντας».

Οι ερευνητές προχώρησαν στη συνέχεια σε εξέταση υλικού από κάμερες ασφαλείας του πανεπιστημίου, με ημερομηνία 1 Δεκεμβρίου, όπου εντόπισαν άτομο που αντιστοιχούσε στη γενική περιγραφή του υπόπτου και στις παρατηρήσεις του εργαζομένου.

Περίπου δύο εβδομάδες αργότερα, η Αστυνομία του Providence έλαβε ανώνυμη ειδοποίηση που παρέπεμπε σε ανάρτηση στο Reddit. Ο χρήστης ανέφερε ότι είχε δει τον φερόμενο ως δράστη να κινείται στην περιοχή και καλούσε τις Αρχές να ερευνήσουν ένα αυτοκίνητο Nissan με πινακίδες Φλόριντας, πιθανότατα ενοικιασμένο. Το όχημα ήταν σταθμευμένο δίπλα σε ένα μικρό βοηθητικό κτίσμα, κοντά στην Ιστορική Εταιρεία του Ρόουντ Άιλαντ, σε απόσταση ενός τετραγώνου από το σημείο της προηγούμενης παρατήρησης.

Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, ο χρήστης του Reddit, τον οποίο οι Αρχές περιγράφουν ως άτομο «που βρισκόταν κοντά» με το πρόσωπο ενδιαφέροντος, προσήλθε κατόπιν αυτοβούλως στην Αστυνομία του Providence και συνεργάστηκε με τους ερευνητές.

Κατά την επανεξέταση υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, οι αστυνομικοί εντόπισαν όχημα μερικώς κρυμμένο από δέντρα του οικοπέδου, στοιχείο που ταίριαζε τόσο με την ανώνυμη καταγγελία όσο και με την προηγούμενη χαρτογράφηση των κινήσεων του υπόπτου. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, το αυτοκίνητο ήταν ενοικιασμένο στο όνομα του Κλαούντιο Βαλέντε.

