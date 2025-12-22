Η ιστορία, τα μνημεία και τα φυσικά τοπία αποτελούν βασικά κριτήρια επιλογής ενός ταξιδιωτικού προορισμού. Ωστόσο, πέρα από την τουριστική του εικόνα, η καθημερινή ποιότητα ζωής παίζει καθοριστικό ρόλο για όσους σκέφτονται να εγκατασταθούν μόνιμα σε μια χώρα, με την καθαριότητα να αναδεικνύεται σε παράγοντα-κλειδί για την ελκυστικότητά της.

Ο Δείκτης Περιβαλλοντικής Απόδοσης (EPI) εξέδωσε τη λίστα με τον βαθμό καθαριότητας κάθε κράτους, αξιολογώντας τις χώρες με βάση την περιβαλλοντική υγεία και τη βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων. Ωστόσο, η Κύπρος βρίσκεται στη 43η θέση από τις 180 χώρες που συμπεριλαμβάνονται στη σχετική λίστα με βαθμολογία 53.9.

Τα κριτήρια που εξετάζει η αξιολόγηση του EPI

Χρησιμοποιώντας 58 δείκτες απόδοσης σε 11 κατηγορίες θεμάτων, ο EPI κατατάσσει 180 χώρες ως προς την απόδοση στην κλιματική αλλαγή, την περιβαλλοντική υγεία και τη ζωτικότητα των οικοσυστημάτων. Συγκεκριμένα ια το 2025, χώρες της Ευρώπης, κυρίως της βόρειας, βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης.

Μερικοί από τους βασικότερους παράγοντες που μετρά ο δείκτης EPI είναι οι εξής:

Ποιότητα αέρα και νερού

Διαχείριση αποβλήτων και ανακύκλωση

Βιοποικιλότητα και διατήρηση οικοσυστημάτων

Πολιτικές για την κλιματική αλλαγή

Ο εν λόγω δείκτης λοιπόν μετρά όχι μόνο την άμεση καθαριότητα, αλλά και την ικανότητα μιας χώρας να διατηρεί μακροπρόθεσμα υγιή οικοσυστήματα.

Οι 10 πιο καθαρές χώρες στον κόσμο

Σύμφωνα λοιπόν με τον EPI, οι δέκα πιο καθαρές χώρες στον κόσμο και τα δυνατά τους σημεία για το 2025 είναι οι εξής:

Εσθονία – Βαθμολογία EPI: 75,7 Λουξεμβούργο – Βαθμολογία EPI: 75,1 Γερμανία – Βαθμολογία EPI: 74,5 Φινλανδία – Βαθμολογία EPI: 73,8 Ηνωμένο Βασίλειο – Βαθμολογία EPI: 72,6 Σουηδία – Βαθμολογία EPI: 70,3 Νορβηγία – Βαθμολογία EPI: 69,9 Αυστρία – Βαθμολογία EPI: 68,9 Ελβετία – Βαθμολογία EPI: 67,8 Δανία – Βαθμολογία EPI: 67,7

Η Ελλάδα έμεινε για λίγο εκτός δεκάδας (11η), συγκεντρώνοντας 67,3 στη σχετική αξιολόγηση.

Πληροφορίες από iefimerida.gr