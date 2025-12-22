Η απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να χαρακτηρίσει τα παρακλάδια της Μουσουλμανικής Αδελφότητας στην Αίγυπτο, την Ιορδανία και τον Λίβανο ως «τρομοκρατικές οργανώσεις» και να κατασχέσει τα κεφάλαια και τα περιουσιακά τους στοιχεία, προκαλεί ανησυχία εντός της ομάδας. Οι εσωτερικές συγκρούσεις εντείνονται καθώς ανταγωνίζονται για τον έλεγχο των συνδεδεμένων εταιρειών και κέντρων πριν τεθεί σε ισχύ η απόφαση των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Al-Arabiya.net και το Al-Hadath.net, οι διαφωνίες έχουν κλιμακωθεί μεταξύ εξεχόντων ηγετών της διεθνούς οργάνωσης και του παρακλαδιού με έδρα το Λονδίνο, με επικεφαλής τον Salah Abdel-Haq, σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών πόρων της οργάνωσης και των συνδεδεμένων ισλαμικών κέντρων στη Βρετανία.

Η ηγεσία του παρακλαδιού ίδρυσε μια νέα οντότητα με την ονομασία «Ισλαμική Οργάνωση της Βρετανίας» και την καταχώρησε επίσημα, με στόχο την παροχή νομικής κάλυψης για τις δραστηριότητες της ομάδας ενώπιον της βρετανικής κυβέρνησης. Ο διεθνής οργανισμός και το παρακλάδι του Λονδίνου εκμεταλλεύτηκαν αυτήν την οντότητα για να καταλάβουν τον έλεγχο του Ισλαμικού Οίκου Πρόνοιας και να επιβλέπουν περίπου 40 τζαμιά και ισλαμικά κέντρα στη Βρετανία.

Οι πληροφορίες υποδεικνύουν έντονες διαφωνίες μεταξύ των μελών της οργάνωσης στη Βρετανία, οι οποίες κλιμακώθηκαν σε συγκρούσεις, λόγω της επιθυμίας ορισμένων ηγετών να ελέγξουν τους πόρους της οργάνωσης.

Οι συγκρούσεις περιλάμβαναν βίαιες απόπειρες εισβολής στο Ισλαμικό Κέντρο στη Γλασκώβη. Σύμφωνα με μελέτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μελετών για την Αντιτρομοκρατία, η Μουσουλμανική Αδελφότητα έχει μια μεγάλη οντότητα στη Βρετανία που ονομάζεται Islamic Relief, η οποία χρησιμεύει ως βιτρίνα για τη λήψη δωρεών και τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της ομάδας.

Η οργάνωση ιδρύθηκε από τον Hani al-Banna, έναν Αιγύπτιο γιατρό με πτυχίο Ιατρικής από το Πανεπιστήμιο Al-Azhar και διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, και μέλος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας. Στην ίδρυσή του συμμετείχαν ο Heshmat Khalifa, ένας Αυστραλός πολίτης που παραιτήθηκε πρόσφατα, και ο Ahmed Kazem al-Rawi, ένας Ιρακινός που είναι επίσης μέλος της Αδελφότητας.

Η Islamic Relief λειτουργεί στη Βρετανία σε δύο επίπεδα: φαινομενικά ως φιλανθρωπικός οργανισμός για την ανακούφιση και την ανάπτυξη, και κρυφά ως υποστηρικτής της Μουσουλμανικής Αδελφότητας στην εφαρμογή της ατζέντας της και στην επέκταση της επιρροής της. Μεταξύ των πιο εξεχόντων ιδρυτών της οργάνωσης είναι ο Essam al-Haddad, ανώτερος αξιωματούχος και ηγέτης της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, ο οποίος βρίσκεται επί του παρόντος φυλακισμένος στην Αίγυπτο, όπου καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκισης με κατηγορίες κατασκοπείας.

Στα τέλη Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο ξεκίνησε η διαδικασία χαρακτηρισμού ορισμένων παρακλαδιών της Μουσουλμανικής Αδελφότητας ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις».

Το εκτελεστικό διάταγμα ανέφερε: «Το παρόν διάταγμα ξεκινά μια διαδικασία χαρακτηρισμού ορισμένων παρακλαδιών ή θυγατρικών της Μουσουλμανικής Αδελφότητας ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις», αναφέροντας συγκεκριμένα τα παρακλάδια της Μουσουλμανικής Αδελφότητας στην Αίγυπτο, την Ιορδανία και τον Λίβανο.

Το εκτελεστικό διάταγμα ανέφερε περαιτέρω ότι αυτά τα παρακλάδια «διαπράττουν, διευκολύνουν ή υποστηρίζουν βία και αποσταθεροποιητικές εκστρατείες που βλάπτουν τις περιοχές τους, τους πολίτες των ΗΠΑ και τα συμφέροντα των ΗΠΑ».

