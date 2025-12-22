Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα στα Τίρανα κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικής διαδήλωσης, όταν διαδηλωτές εκτόξευσαν μολότοφ στο κτίριο όπου στεγάζεται το γραφείο του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος της αντιπροέδρου της κυβέρνησης Μπελίντα Μπαλούκου και το αίτημα για άρση της ασυλίας της.

Τις τελευταίες εβδομάδες κλιμακώνεται η πολιτική ένταση στην Αλβανία, καθώς η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης βρίσκεται στη δίνη σκανδάλου διαφθοράς στο οποίο εμπλέκονται αρκετοί αξιωματούχοι και ιδιωτικές εταιρείες. Η Μπελίντα Μπαλούκου κατηγορείται για κατάχρηση δημόσιου χρήματος προς όφελος συγκεκριμένων εταιρειών σε μεγάλα έργα υποδομών.

Thousands of citizens, called by the opposition, protested in #Tirana, #Albania. They demanded the resignation of Prime Minister #EdiRama. pic.twitter.com/F62lZWDr2F December 22, 2025

Σε ομιλία της στο κοινοβούλιο τον περασμένο μήνα, η 52χρονη αντιπρόεδρος της αλβανικής κυβέρνησης είχε κάνει λόγο για «λασπολογία» και «ψεύδη», διαβεβαιώνοντας πως θα συνεργαστεί πλήρως με τη δικαστική εξουσία για να λάμψει η αλήθεια.

Η ειδική εισαγγελία που είναι επιφορτισμένη με την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος ζήτησε προ ημερών από τη Βουλή την άρση της ασυλίας της Μπαλούκου, ώστε να καταστεί δυνατή η σύλληψή της. Μέχρι σήμερα δεν έχει προγραμματιστεί σχετική ψηφοφορία στο αλβανικό κοινοβούλιο, όπου το κυβερνών κόμμα του Ράμα διαθέτει πλειοψηφία.

NEW: Opposition protests in Tirana turned violent tonight as Molotov cocktails were thrown at the Albanian government headquarters. Demonstrators, led by former PM Sali Berisha, demand the resignation of Prime Minister Edi Rama following major anti-corruption investigations. pic.twitter.com/YWiKzWqb7I December 22, 2025

Κατά τη σημερινή πολιορκία του γραφείου του πρωθυπουργού, άνδρες των ειδικών δυνάμεων της αλβανικής αστυνομίας σχημάτισαν κλοιό ασφαλείας γύρω από το κυβερνητικό κτίριο, αλλά δεν απώθησαν τους διαδηλωτές.

«Ανεχτήκαμε αρκετά, καθώς πρόκειται για δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που εκλάπησαν και (η Μπαλούκου) δεν παραιτείται. Είναι ντροπή», δήλωσε ένας διαδηλωτής, ο Αρμπέν Σούλο.

Ως υπουργός Υποδομών και Ενέργειας από το 2019, η Μπελίντα Μπαλούκου έχει διαχειριστεί κονδύλια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση δημοσίων έργων.

