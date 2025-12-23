Τουλάχιστον έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί δύο ετών, σκοτώθηκαν όταν αεροσκάφος του μεξικανικού Πολεμικού Ναυτικού, που πραγματοποιούσε ιατρική διακομιδή, συνετρίβη στα νερά του κόλπου του Γκάλβεστον στο Τέξας, το απόγευμα της Δευτέρας, σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές.

Το Μεξικανικό Προξενείο στο Χιούστον δήλωσε στο FOX 26 ότι έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους: και τα τέσσερα μέλη του πληρώματος, ένας ασθενής και ένας γιατρός. Ένα από αυτά τα άτομα λέγεται ότι αγνοείται και θεωρείται νεκρό.

A least five people died on Dec. 22 after a medical plane from Mexico crashed into the Galveston Bay. FOX 26's Angie Rodriguez shares the latest information as of 7:40 p.m. Monday. https://t.co/kg5mcRC1IB pic.twitter.com/b731FXEIrS December 23, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας σύντροφος του ασθενούς και μια νοσοκόμα επέζησαν από τη συντριβή. Οι αρχές έχουν ανασύρει 5 πτώματα καθώς οι προσπάθειες έρευνας συνεχίζονται σε πυκνή ομίχλη.

WATCH: Rescue efforts underway after small Mexican plane carrying at least six crashes into Galveston Bay, Texas — three rescued, including a child — Fox 26 https://t.co/cMmkJnctwl pic.twitter.com/km1kSglKpv December 22, 2025

Σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Γκάλβεστον, Τζίμι Φούλεν, το αεροσκάφος μετέφερε ασθενείς με σοβαρά εγκαύματα. Οι τοπικές Αρχές ανέφεραν ότι στο αεροπλάνο επέβαιναν συνολικά οκτώ άτομα: τέσσερα μέλη του πληρώματος του μεξικανικού Πολεμικού Ναυτικού και τέσσερις πολίτες, γεγονός που επιβεβαίωσε και το μεξικανικό ναυτικό σε επίσημη ανακοίνωσή του.

Μεταξύ των επιβατών βρισκόταν τουλάχιστον ένας ανήλικος ασθενής με εγκαύματα, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι του γραφείου του σερίφη σε τοπικά μέσα ενημέρωσης. Αν και ο σερίφης έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς, η Ακτοφυλακή δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει επίσημα τέταρτο θάνατο μέχρι το βράδυ της Δευτέρας.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν δύτες, μονάδα διερεύνησης εγκλήματος, drones και περιπολικά σκάφη, ενώ το πρώτο σήμα για τη συντριβή ελήφθη στις 3:17 μ.μ. τοπική ώρα. Στην έρευνα συμμετέχουν επίσης αξιωματούχοι του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας, της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας (FAA) και του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB), προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του αεροσκάφους παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τόσο για τον αγνοούμενο επιβάτη όσο και για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

