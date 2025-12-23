Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις σοβαρά, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 56χρονη γυναίκα έπεσε πάνω σε πλήθος θεατών στο χωριό Νάνσπιτ της επαρχίας Γκέλντερλαντ στην Ολλανδία, κατά τη διάρκεια εορταστικής παρέλασης.

Όπως αναφέρει το dutchnews, οι πολίτες είχαν βγει για να παρακολουθήσουν μια πομπή φορτηγών στολισμένων με φώτα, η οποία λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο πριν από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές.

Emergency Services still in action after a car drove into the crowd in Nunspeet, Netherlands — 10 injured, 3 in serious condition. #lichtjesparade pic.twitter.com/tbB1JU7fdw December 22, 2025

Η αστυνομία αναφέρει ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να ήταν σκόπιμο, αλλά η έρευνά της συνεχίζεται.

«Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι πάνω και γύρω από τον κυκλικό κόμβο και κατά μήκος του δρόμου», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας. «Το αυτοκίνητο φαίνεται να ήρθε από έναν παράδρομο και διέσχισε διαγώνια τον κυκλικό κόμβο μέσα από το πλήθος, χτύπησε σε έναν φράχτη και κατέληξε σε ένα χωράφι», πρόσθεσε.

Hollanda’nın Nunspeet kasabasında bir aracın etkinlik alanındaki kalabalığa girmesi sonucu en az dokuz kişi yaralandı. Polis, ilk bulgulara göre olayda kasıt şüphesi bulunmadığını açıkladı. pic.twitter.com/FARXjUOIw5 — Hollanda Haberleri (@turkinfo) December 22, 2025

Η οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ στο σημείο έσπευσε και ελικόπτερο για να γίνει αεροδιακομιδή.

«Οι σκέψεις μου είναι στα θύματα και τις οικογένειές τους»

«Οι σκέψεις μου είναι στα θύματα και τις οικογένειές τους», δήλωσε από την πλευρά του ο Ρομπ Γέτεν, ο οποίος είναι έτοιμος να γίνει ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ολλανδίας. Ο 38χρονος Γέτεν εξέφρασε επίσης «απεριόριστη ευγνωμοσύνη και μεγάλο σεβασμό στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που κάνουν ό,τι μπορούν για να παράσχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα».

