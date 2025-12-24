Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι η επιστολή που φερόταν να έχει αποστείλει το 2019 ο Τζέφρι Έπσταϊν στον καταδικασμένο για σεξουαλική κακοποίηση Λάρι Νάσαρ είναι πλαστή, διαψεύδοντας τη γνησιότητά της.

Στην επιστολή, που περιλαμβάνεται στην τελευταία ομάδα εγγράφων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, ο Έπσταϊν έγραφε ότι στον Ντόναλντ Τραμπ «αρέσουν οι νεαρές και ελκυστικές κοπέλες».

The FBI has confirmed this alleged letter from Jeffrey Epstein to Larry Nassar is FAKE. The fake letter was received by the jail, and flagged for the FBI at the time. The FBI made this conclusion based on the following facts:



-The writing does not appear to match Jeffrey… December 23, 2025

Σε ανάρτησή του το υπουργείο αναφέρει:

«Το FBI επιβεβαίωσε ότι η φερόμενη επιστολή του Τζέφρι Έπσταϊν προς τον Λάρι Νάσαρ είναι ΨΕΥΤΙΚΗ. Η ψεύτικη επιστολή παραλήφθηκε από τη φυλακή και επισημάνθηκε στο FBI την εποχή εκείνη. Το FBI κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα με βάση τα ακόλουθα στοιχεία:

– Ο γραφικός χαρακτήρας δεν φαίνεται να ταιριάζει με αυτό του Τζέφρι Έπσταϊν.

– Η επιστολή φέρει σφραγίδα ταχυδρομείου τριών ημερών μετά το θάνατο του Έπσταϊν στη Βόρεια Βιρτζίνια, ενώ ο ίδιος ήταν φυλακισμένος στη Νέα Υόρκη.

– Η διεύθυνση αποστολέα δεν ανέφερε τη φυλακή όπου κρατούνταν ο Έπσταϊν και δεν περιλάμβανε τον αριθμό κρατουμένου του, ο οποίος απαιτείται για την αποστολή αλληλογραφίας.

Αυτή η πλαστή επιστολή μας υπενθυμίζει ότι το γεγονός ότι επειδή ένα έγγραφο δημοσιεύεται από το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν σημαίνει ότι οι ισχυρισμοί ή οι καταγγελίες που περιέχονται σε αυτό είναι αληθείς. Ωστόσο, το υπουργείο Δικαιοσύνης θα συνεχίσει να δημοσιεύει όλα τα υλικά που απαιτούνται από το νόμο».

Δεν είναι σαφές αν ο Έπσταϊν και ο Νάσαρ, τον γιατρό της αμερικανικής ολυμπιακής ομάδας γυμναστικής που καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση, είχαν κάποια γνωριμία.

Ο καταδικασμένος παιδόφιλος φέρεται να έγγραφε: «Όπως ήδη θα γνωρίζεις, έχω πάρει τον “σύντομο δρόμο” για το σπίτι. Καλή τύχη! Μοιραζόμασταν ένα πράγμα… την αγάπη και τη φροντίδα μας για τις νεαρές κοπέλες και την ελπίδα ότι θα αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους.

Ο πρόεδρος μας μοιράζεται και αυτός την αγάπη μας για τις νεαρές, ελκυστικές κοπέλες. Όταν περνούσε μια νεαρή ομορφιά, του άρεσε να “αρπάζει”, ενώ εμείς καταλήγαμε να αρπάζουμε φαγητό στις τραπεζαρίες του συστήματος.

Η ζωή είναι άδικη. Δικός σου, Τζ. Έπσταϊν», καταλήγει η επιστολή.

Η επιστολή γράφτηκε κατά την πρώτη προεδρία του Τραμπ, αναφέρει ο Guardian. Την ανέφερε για πρώτη φορά το 2023 το Associated Press, αφού ανακαλύφθηκε ανάμεσα σε περισσότερα από 4.000 σελίδες εγγράφων που διατηρούσε το Γραφείο Φυλακών.

Ενδιαφέρον είχε η ημερομηνία της επιστολής που ήταν τρεις ημέρες μετά τον θάνατο του Έπσταϊν.

Φέρει σφραγίδα ταχυδρομείου με ημερομηνία 13 Αυγούστου 2019, δηλαδή τρεις ημέρες μετά τον θάνατο του Έπσταϊν στη φυλακή, ο οποίος θεωρείται αυτοκτονία. Βρέθηκε στο ταχυδρομείο της φυλακής εβδομάδες αργότερα, αφού επιστράφηκε από φυλακή στην Αριζόνα με την ένδειξη «δεν βρίσκεται πλέον σε αυτή τη διεύθυνση».

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανειλημμένα έχει αρνηθεί οποιαδήποτε γνώση για τις εγκληματικές δραστηριότητες του Έπσταϊν και οποιαδήποτε συμμετοχή σε παράνομη πράξη.

Ο Νάσαρ εκτίει ποινή 60 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή με την κατηγορία της κατοχής εικόνων παιδικής κακοποίησης. Το 2018 καταδικάστηκε σε ποινή 40 έως 175 ετών σε φυλακή του Μίσιγκαν, αφού ομολόγησε την ενοχή του σε επτά κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, περισσότερες από 150 γυναίκες – μεταξύ των οποίων οι χρυσές ολυμπιονίκες Άλι Ράισμαν και ΜακΚάιλα Μαρόνι – δήλωσαν ότι τις κακοποίησε σεξουαλικά.

protothema.gr