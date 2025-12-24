Μετά από εβδομάδες συνομιλιών, η Ουκρανία και οι ΗΠΑ έχουν ετοιμάσει ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, όπως έκανε γνωστό ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το αρχικό σχέδιο 28 σημείων, έχει αναδιατυπωθεί σε ένα πλαίσιο 20 σημείων, το οποίο παρουσίασε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στους δημοσιογράφους.

Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί ένα τριμερές σχέδιο εγγυήσεων ασφαλείας μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ευρώπης, καθώς και μια διμερής συμφωνία εγγύησης ασφαλείας μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ. Ένα άλλο έγγραφο μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον επικεντρώνεται στην οικονομική συνεργασία και χαρακτηρίστηκε ως ο «οδικός χάρτης για την ευημερία της Ουκρανίας».

«Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο προς την οριστικοποίηση των εγγράφων» δήλωσε ο Ζελένσκι.

